中关村在线消息：近日据外媒报道，荷兰著名科技博客 LetsGoDigital 曝光了华为正在申请的第二代 Mate X 折叠屏智能机专利。







华为MateX2折叠屏智能机专利曝光 带手写笔收纳槽

专利中该机型尽管拥有与初代几乎相同的外形，但它最大的两点，还是在侧边栏预留了手写笔的收纳槽。



2019 年 2 月，华为技术有限公司向美国专利商标局（USPTO）申请了一款“电子设备”专利，并于 9 月 26 日被纳入世界知识产权组织（WIPO）的数据库。



华为改进初代 Mate X 的设计，去年的时候，该公司曾在发布 Mate 20 X 游戏智能机的同时，推出过一支名叫 M-Pen 手写笔。

在容纳手写笔的侧边栏隔断附近，还可见到集成的摄像头模块，底部则有 USB 端口。拥有较大显示面积的折叠屏智能机，触控笔将为其带来更出色的使用体验。

目前初代 Mate X 折叠屏智能机的建议零售价高达 2300 欧元， Mate X 2 的上市时间和其售价，目前尚无明确消息。

（文中图片来自互联网）

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