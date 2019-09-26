高德地图与中国联通达成5G时代车联网合作

中关村在线消息：在今天的中国（长沙）国际汽车后市场博览会上，高德地图与中国联通签署战略合作协议。双方将结合各自优势资源，基于智能网联、高精地图、AR导航、大数据等产品及服务展开深入合作，共同打造车联网、智能出行创新产品，推动先进技术落地应用，探索5G时代智能交通及出行服务的更多可能。





“今年是5G应用元年。在万物互联的时代，汽车作为移动生活终端，将发挥越来越重要的作用。高德地图始终致力于推进汽车网联化和智能化进程，此次联通与高德的强强联手，共同探索5G时代更多可能，将为车主带来更好的出行体验。” 中国联通物联网有限责任公司车联网产品负责人李军表示。

在高德地图副总裁陈永海看来，汽车网联化和智能化的大趋势下，汽车已不再只是从A点到B点的出行工具，而成为提供移动出行服务的平台。经历移动互联网熏陶的消费者，对车载服务有着很高要求，而能否提供场景化、智能化、个性化的车载服务，两个要素不可或缺。

目前，在前装领域，高德已与全部主流车企展开合作；而在后装领域，高德地图车机版已成为超过300个后装车机厂商的500余款智能车机及车镜产品的标配导航应用。

在“点金展”上，高德发布了实景AR导航产品，首批已搭载在7家合作伙伴的车机上。基于联通的物联网解决方案，AR导航车机具备全时在线能力，为用户带来“所见即所行”的出行体验。

“汽车网联化趋势下，联通提供的全时在线能力，将使得高德的车载导航优势得到充分发挥，在即将到来的‘十一出行节’，让用户出行更顺畅、更安心。在此次双方战略合作的基础上，高德将与联通一起，为合作伙伴赋能，以用户体验为中心，加速汽车网联化的进程，让用户出行更美好。” 陈永海表示。

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