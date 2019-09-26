华为Mate30等国行新品价格全在这了

华为在刚刚的发布会上发布了华为Mate30、Mate30 Pro、Mate30 RS X、华为智慧屏、WATCH GT 2智能手表、FreeBuds3真无线蓝牙耳机以及VR Glass眼镜，现在以上所有产品的国行价格也都已经公布，我们一起来看看。

01 华为Mate30





4G全网通6GB+128GB版：3999元

4G全网通8GB+128GB版：4299元

5G全网通8GB+128GB版：4999元

5G全网通8GB+256GB版：5499元

02 华为Mate30 Pro





4G全网通8GB+128GB版：5799元

4G全网通8GB+256GB版：6299元

5G全网通8GB+256GB版：6899元

5G全网通8GB+512GB版：7899元

03 华为Mate30 RS X保时捷设计





5G全网通12GB+512GB版：12999元，11月10日开售



04 华为智慧屏





华为智慧屏V65售价：6999元，今晚开售

华为智慧屏V75，12月开售

05 华为WATCH GT 2





42mm版：

运动版1388元，时尚版1588元，雅致版1888元

11月1日预订，11月11日发售

46mm版：

运动版1488元，时尚版1688元，雅致版1988元

今晚开启预订，10月11日发售

06 华为FreeBuds3





华为FreeBuds3售价1199元，11月1日预售，11月11日开售

07 华为VR Glass





华为VR Glass售价2999元，12月开售

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