华为Mate30等国行新品价格全在这了

华为在刚刚的发布会上发布了华为Mate30、Mate30 Pro、Mate30 RS X、华为智慧屏、WATCH GT 2智能手表、FreeBuds3真无线蓝牙耳机以及VR Glass眼镜，现在以上所有产品的国行价格也都已经公布，我们一起来看看。
01 华为Mate30
4G全网通6GB+128GB版：3999元
4G全网通8GB+128GB版：4299元
5G全网通8GB+128GB版：4999元
5G全网通8GB+256GB版：5499元
02 华为Mate30 Pro
4G全网通8GB+128GB版：5799元
4G全网通8GB+256GB版：6299元
5G全网通8GB+256GB版：6899元
5G全网通8GB+512GB版：7899元
03 华为Mate30 RS X保时捷设计
5G全网通12GB+512GB版：12999元，11月10日开售
04 华为智慧屏
华为智慧屏V65售价：6999元，今晚开售
华为智慧屏V75，12月开售
05 华为WATCH GT 2
42mm版：
运动版1388元，时尚版1588元，雅致版1888元
11月1日预订，11月11日发售
46mm版：
运动版1488元，时尚版1688元，雅致版1988元
今晚开启预订，10月11日发售
06 华为FreeBuds3
华为FreeBuds3售价1199元，11月1日预售，11月11日开售
07 华为VR Glass
华为VR Glass售价2999元，12月开售
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