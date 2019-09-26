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    华为Mate30等国行新品价格全在这了

      [  中关村在线 原创  ]   作者：马荣   |  责编：马荣

    华为在刚刚的发布会上发布了华为Mate30、Mate30 Pro、Mate30 RS X、华为智慧屏、WATCH GT 2智能手表、FreeBuds3真无线蓝牙耳机以及VR Glass眼镜，现在以上所有产品的国行价格也都已经公布，我们一起来看看。

    01 华为Mate30

    华为Mate30等国行新品价格全在这了

    4G全网通6GB+128GB版：3999元

    4G全网通8GB+128GB版：4299元

    5G全网通8GB+128GB版：4999元

    5G全网通8GB+256GB版：5499元

    02 华为Mate30 Pro

    华为Mate30等国行新品价格全在这了

    4G全网通8GB+128GB版：5799元

    4G全网通8GB+256GB版：6299元

    5G全网通8GB+256GB版：6899元

    5G全网通8GB+512GB版：7899元

    03 华为Mate30 RS X保时捷设计

    华为Mate30等国行新品价格全在这了

    5G全网通12GB+512GB版：12999元，11月10日开售

    04 华为智慧屏

    华为Mate30等国行新品价格全在这了

    华为智慧屏V65售价：6999元，今晚开售

    华为智慧屏V75，12月开售

    05 华为WATCH GT 2

    华为Mate30等国行新品价格全在这了

    42mm版：

    运动版1388元，时尚版1588元，雅致版1888元

    11月1日预订，11月11日发售

    46mm版：

    运动版1488元，时尚版1688元，雅致版1988元

    今晚开启预订，10月11日发售

    06 华为FreeBuds3

    华为Mate30等国行新品价格全在这了

    华为FreeBuds3售价1199元，11月1日预售，11月11日开售

    07 华为VR Glass

    华为Mate30等国行新品价格全在这了

    华为VR Glass售价2999元，12月开售

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：华为Mate30等国行新品价格全在这了http://news.zol.com.cn/728/7280668.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/728/7280668.html report 892 华为在刚刚的发布会上发布了华为Mate30、Mate30 Pro、Mate30 RS X、华为智慧屏、WATCH GT 2智能手表、FreeBuds3真无线蓝牙耳机以及VR Glass眼镜，现在以上所有产品的国行价格也都已经公布，我们一起来看看。01 华为Mate304G全网通6GB+128GB版：3999元4G全网通8GB+1...
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