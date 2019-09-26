华为Mate 30买哪个版本 这是我给你的由衷建议

2019年9月26日，华为正式在国内发布Mate 30系列旗舰手机。目前国内共有两款型号正在发售，即华为Mate 30和Mate 30 Pro。随着发布会正式公布了其售价，相信很多想要购买的网友会直接面临一个全新的问题，这两款谁更值得买呢？



华为Mate 30系列国行版售价公布

华为Mate 30系列



4G全网通6GB+128GB版：3999元

4G全网通8GB+128GB版：4299元

5G全网通8GB+128GB版：4999元

5G全网通8GB+256GB版：5499元

华为Mate 30 Pro 系列

4G全网通8GB+128GB版：5799元

4G全网通8GB+256GB版：6299元

5G全网通8GB+256GB版：6899元

5G全网通8GB+512GB版：7899元

在回答这个问题之前，我们不妨先来回顾一组数据。截止华为Mate 30系列国行版正式发布的前一个小时，京东商城的预购人数已经接近10万。其中Mate 30 Pro的预购人数高达8.1万，而Mate 30系列的预约人数却仅有不足2万。



5G版本的入门价格很有吸引力

由于京东的预购是需要支付100元定金的，因此这样的一个数据是真金白银投票的结果，所以具有很高的参考价值。作为全新发售的旗舰产品，自然更多的人想要体验“完全版”的性能，华为Mate 30 Pro的预购人数更多也在情理当中。

01 屏幕差异

但是作为普通的消费者，追求性价比是更多人的诉求，想要决定购买哪个版本，我们还是需要先搞懂两者之间的配置差异。



Pro版88°超曲面OLED环幕屏

首先是屏幕方面的差异，华为Mate 30 Pro这次采用了被网友们成为“瀑布屏”的6.53英寸88°超曲面OLED环幕屏。

通过曲面屏覆盖了传统手机的侧边框，可以提供更多更丰富的操控体验，设计感和前卫感十分出色，配合一体式音量键实在是美不胜收。



华为Mate 30 Pro的侧边操控

而华为Mate 30则是普通的OLED全面屏，尺寸为6.62英寸。对于预算已经达到Mate 30系列的这个级别，自然是冲着旗舰去的，自然是想要体验新的东西。

所以在屏幕的这个部分，我们依然建议购买Mate 30 Pro，用过你就会爱上。

02 面部识别

华为Mate 30和Mate 30 Pro另外一个较大的差异同样也跟屏幕息息相关，那就是面部解锁方式的不同。华为Mate 30 Pro采用的是基于TOF方案的3D面部识别技术，相比苹果Face ID所采用的3D结构光技术在检测速度、距离方面均更出色。



华为Mate 30 Pro的“刘海”更大些

这种面部解锁方式的安全等级很高，可以满足金融级别的安全需求，而且无论白天黑夜都可以畅快解锁。他不仅可以捕捉人物面部的立体模型，同时也可以进行物体识别，动作识别。华为Mate 30 Pro这次推出的手势操控便是基于这项技术而衍生出来。

而华为Mate 30则只是普通的人脸解锁，安全性和使用范围都要比Mate 30 Pro的差一个等级。当然因为3D面部解锁模组比较占用空间，所以Mate 30 Pro的“刘海”必然也会更大一些。另外，两者均支持屏幕指纹解锁。

怎么都是刘海，基于体验和安全考虑，依然华为Mate 30 Pro更出色。再加上Pro版本搭载磁悬发声技术，毫无疑问华为Mate 30 Pro更为值得选购。

03 拍摄方案

除了目所能及的屏幕方面和面部识别的巨大差异之外，摄像部分也是华为Mate 30和Mate 30 Pro之间一个重大的差异点。如果用简单一句话总结，华为Mate 30既可以满足绝大多数用户的日常使用，而Mate 30 Pro更专业、更震撼、更超前。



华为Mate 30 Pro莱卡四摄方案

华为Mate 30 Pro则配备徕卡四摄，创造性地用上了双4000万像素主摄，分别是4000万像素广角镜头，搭配1/1.7寸传感器，还有4000万像素电影镜头，搭配1/1.54寸传感器，另外还有800万像素长焦镜头及3D深感镜头，主摄、长焦均支持OIS光学防抖。

而Mate 30则采用的是莱卡三摄方案，两者之间最大的差异是Mate 30去掉了搭配1/1.54寸传感器的4000万像素电影镜头以及3D深感镜头。



华为Mate 30 Pro无悬念登录DXO榜首

电影镜头的差异很好理解，主要在于提升主摄镜头的表现力，达到电影级别。而3D深感镜头的取舍，在于比如背景虚化、人脸识别、3D 动画、AR 体感游戏等均依赖3D深感镜头，华为此前大秀的AI实时人物抠像换背景即基于此镜头实现。

整体来看，华为Mate 30 Pro的拍摄可以说是太过于超前，但也很好玩。而如果从实用的角度来看，华为Mate 30的三摄方案也绝对够用了。如果仅仅考虑拍摄方案的话，其实这两个版本都值得选，还是要根据个人需求来定夺吧。

04 其他差异

屏幕、面部识别，以及拍摄方案，可以说是华为Mate 30和Mate 30 Pro之间最大的差异了，其实仅从这三个部分，相信很多读者都已经有了答案。那么在其他配置方面，两者均是7nm的麒麟990，只有5G版本才会采用整合5G基带，并且是7nm+EUV工艺。



华为Mate 30 Pro独享X轴线性马达

很多用户非常关心X轴线性马达的问题，这个配置确实能够带来很好的体验。而根据华为发布会的信息来看，目前依然是华为Mate 30 Pro才能“独享”这样的体验。X轴限行马达启动时间很短，震感强烈，按照华为的比喻，“仿真机械键盘”。

电池方面，两者均为40W有线快充和27W无线快充。高达27W的无线快充是一个亮点，如此之高的功率让无线充电变得不再尴尬。



华为Mate 30和Mate 30 Pro配置解析

另外，华为Mate 30 Pro的电池容量略高一些，达到4500mAh，而华为Mate 30则为4200mAh。但是您别期望华为Mate 30 Pro的续航更长，因为Pro版本搭载的功能和组件更多，为了确保续航体验，它理应配备更高的电池容量。

华为Mate 30拥有6GB内存容量的版本，所以它的其实价格会更低，但我们更建议您选购8GB内存的版本。6GB版本存在的价值，或许是为了将整个系列的价格区间放大，从而吸引更多的用户关注，但是基于使用体验考虑，建议直接上8GB。

哪款值得买：

除非您真的对价格十分敏感，而且有严格的预算限制，否则我们还是建议您选购华为Mate 30 Pro，毕竟作为一款定位于旗舰的手机产品，仅限于够用和好用是完全够不够的，更多是对于新科技和新特性的体验。

总体来看，我们认为官方售价为5799元的华为Mate Pro（8GB+128GB+4G全网通）这个版本最具性价比。

而5G版本的目前还没有登录电商进行销售，而且华为Mate 30 Pro 5G的起售价也接近7000元，可能已经超出很多人的预算。如果对5G有强烈需求的话，建议考虑售价为4999元的华为Mate 30 5G（8GB+128GB）。

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