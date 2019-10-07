为啥手机按流量计费 不能像宽带那样不限量

今天是国庆假期的最后一天，就在这个国庆黄金周过后，中国移动即将公布5G套餐的具体资费情况。其实5G发展到现今的阶段，5G手机也有了更多的选择，唯一看的就是资费的情况了。就在5G到来前夕，4G的无限量套餐也被取消了，这不免令人感到隐忧。



美妙的光纤

其实很多用户都会抱怨如今的手机流量套餐资费的价格比较昂贵，尤其是到了5G时代，那网速杠杠的，如果还是按照流量收费，就算单位资费比4G便宜，也是真心用不起。很多网友就问了，为什么手机套餐要按照流量计费，不能像宽带那样完全不限量呢？

应用模式不同

如今的宽带都是光纤入户，每条光纤都是设定好的固定带宽，而且是独享的带宽。无论你用还是不用，他都在那里，也只能服务于你个人的家庭。而你的房子也不会每天都移动，而且一用就是很多年，因此这是一种相对稳定的供需关系，可以给你做到不限量。



基站不可能无限扩建

而移动网络却不同了，运营商要想实现移动网络的完全不限量，那就会导致用户的需求激增，而必须要把所有的地方都布满了可以承载起如此之高负荷的基站。关键用户也是移动的，今天在那，明天又在别的地方，有可能会导致闲置的基站太多，造成巨额浪费。

其实说白了还是一个成本的问题，流量计费其实就是一个价格杠杆，迫使用户需求和成本投入之间的平衡。

存在技术瓶颈

家里用的宽带其实就是从主干网上拉出来一条光纤，然后再安装一个“阀门”来控制网络的流速。光纤这种介质的物理带宽是很高很高很高的，所以只能通过人为的限制带宽来达到分级的目的。所以说宽带没有限制，也是不完全对的，至少被限速了。



无线网络存在容量限制

而用于传输移动网络的容量则要收到带宽、信噪比的诸多影响，导致存在一定的技术限制。无线的带宽必然不能像光纤那么大，根据能量守恒定律，想要无线网更高的带宽就得加大功率，然后到时候人们又该说辐射超标了。

因为无线网络的带宽受限，用的人多了用量大了自然就会卡。所以流量计费，也是平衡需求和用量之间的一个杠杆。

竞争不够充分

这个问题就不赘述了，道理大家都懂的，呵呵~

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