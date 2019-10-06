如今都9102年了，曾今被人们吐槽的安卓，早已不是当年的那般不堪。而如今的苹果IOS，也还是一如既往的好用。苹果IOS和安卓系统之间的差异，一直是玩家们争论的话题。时至今日，他们之间的差距越来越小，事实真的如此吗？



9102年了，苹果IOS和安卓系统的差距还大吗？

其实如果我们留心很多细节的话，依然会发现苹果IOS和安卓系统之间仍旧存在着巨大的差异。尤其是在新技术和新特性被广泛应用的今天，不同的技术背景下催生了新的差异，而这些细节的比较，或许能给你换机的时候带来一些帮助。

全面屏时代的操控差异

时至9102年，如果您还想要找到一部带有实体按键的新手机，这可能是比较难的事情了。无论是苹果还是安卓，全面屏早已经获得了比较广泛的应用，无论是刘海屏还是各种五花八门的各种屏，实体按键的消失催生了两大阵营在操作上的新差异。

早期的安卓手机都带有返回和Home按键，虽然那个返回键经常容易误触导致错误返回，但是很多已经习惯了返回实体键的用户换到全面屏或者苹果机依然有极大的不适应。而在全面屏时代，其实无论是苹果还是安卓，均已经通过滑动屏幕进行动作操控了。



全面屏时代手机操控大变样

不同的是，以我正在使用的华为手机为例，返回无论左右向内滑动即可，而退回桌面则从下往上滑动。而苹果的返回依然是保留了多年的从左向右滑动，退回桌面则同样从下往上滑动。只有部分APP可以从右往左滑动，这就导致操作的时候略微繁琐一些。

安卓系统全面屏手机的返回机制也有问题，如果你滑动的不是在手机屏幕最边缘的地方，则有可能只是APP内的左右滑动，无法正确返回。所以我现在有点开始理解，为什么很多安卓手机要上曲面屏了，因为这能更好的触摸到屏幕最边缘，增加返回的成功率。

总体来看，因为众多的安卓机是国人开发的，因此更适合国人的使用习惯和思维逻辑。其实苹果在人机交互逻辑上，一直以来都不太符合国人的思维习惯。

生态差异存在天壤之别

这个问题可能对于国外的安卓用户影响不大，但却是国内用户永远的痛。人们常说苹果IOS的生态很强大，其实倒不如说是国内的安卓生态实在是太烂了。因为国内用户无法接入Google Play，各个手机厂商完全各自为政，因此用户体验也是千差万别的。

国内安卓手机用户的APP获取途径是极为复杂的，用户不仅从手机品牌官方的应用商店获取APP，也会从各种途径安装到各种来路不明的应用。这就导致了缺乏统一高标准的监管，导致各种因素泄露隐私，骚扰不断，甚至被恶意吸费的损失。



缺失Google Play是国内安卓生态的痛处

不仅仅是APP层面的混乱，如今各个手机品牌的操作系统虽然都是安卓的底层架构，但却都是自己高度定制化“深加工”的结果。这么做虽然可以更有特色，但也带来了一些弊端。系统自带广告你受得了么，而且无孔不入，简直是丧心病狂……

更加令很多玩家吐槽的是，很多品牌的系统经常会出现一些“负优化”的情况。如今的现状是，安卓手机厂商都在炒配置，通过高性价比吸引用户，但是真正用起来体验却并不好，系统成了很大的减分项目。说白了，很多品牌缺乏潜心研究，更像是个炒货。

还是那句话，与其说苹果IOS的有多么好，倒不如说是国内的安卓太烂了而已。

定制化和碎片化的区别

苹果IOS生态之所以强大，其实有很大一部分原因是因为其软件更像是基于iPhone的定制化，软硬件高度和谐统一，从而带来更棒的实际体验。其中有一个细节，苹果的发布会从来不会提及手机的内存是多少，即使是2GB内存也可以保证你流畅运行。

而在安卓阵营有一个有意思的现象，4GB时代，开机内存占一半。6GB时代，依然开机内存占一半。眼看如今8GB，甚至12GB都要成为主流了，照样开机占你一半内存。安卓手机样式各异，硬件和软件开发相对脱离，APP一味求大求全，从而导致种种弊端。



形态各异标准不一，生态碎片化是安卓的硬伤

苹果手机型号相对比较单一，外加基本架构完全相同，因此开发者可以更具针对性的开发。再加上苹果官方基于APP Store严格的审查机制，从而确保了更好的兼容性和体验。而安卓阵营，软硬件形态各异标准不同，APP开发缺乏严格的统一审查。

当然，苹果类似的“定制化”趋势其实也带来了一定的弊端，那就是很多玩家反感的封闭性，其开放程度远远不如安卓系统。这个东西其实就是一把双刃剑了，封闭有封闭的好处，开放也有开放的弊端，关键就看你的口味更喜欢哪一种了。

虽然如今的安卓越来越好用，但其实跟苹果的IOS仍然是在两条不同的跑道上运行着，他们之间或许有交集，但其实仍旧存在很大的差异。以上仅仅是笔者的一些抛砖引玉的看法，您有何高见不妨发出来与我们进行分享和探讨~

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