    热点：
    ZOL首页 > 新闻中心 > 产品资讯 > 消费产品 > 手机 > 正文
    苹果手机苹果 iPhone 11（4GB/64GB/全网通）

    5G时代已然到来！为啥我却买了4G旗舰手机？

      [  中关村在线 原创  ]   作者：贾征

           最近小编换了一部新手机，而且是一部并不算便宜的国产某品牌4G旗舰手机。可能有的网友会问，小编你们天天鼓吹5G，如今5G真的来了，你咋不买5G手机呢？其实关于这个问题我是经过一番纠结和思考的，今天和大家聊聊选4G还是5G的问题。

    5G时代已然到来！为啥我却买了4G旗舰手机？
    5G时代已然到来！

           最近发布的iPhone 11曾经一度被人们唱衰，很大一部分原因是因为这一代iPhone缺失了5G功能。但从京东此前的预购人数和首发的成交数量来看，反而比上一代iPhone高出了不少。5G时代已经到来，难道大家都不关心吗？其实并非这么回事。

    摸清换机周期很关键

           作为身处科技行业的小编，我自然是对一些新的技术十分感兴趣的。在这次换机过程中，我同样重点考虑了是否买5G手机的问题。但是纵览了当前可以买到的几款5G手机后，我发现其实或多或少都有有些小问题的，难言完美。

           5G必然是未来的大趋势，这一点没有争议。但是真正的5G什么时候到来，什么时候上5G手机则是另外一个值得探讨的问题了。而促使我决定先买4G手机的一个根本原因，则是我摸清了自己的换机周期。所以，5G手机与我而言，其实并不迫切。

    5G时代已然到来！为啥我却买了4G旗舰手机？
    这些年换手机的频率明显加快了

           当我打开京东的订单页面，搜寻到最近更换的两款手机后发现，其实我几乎平均的换机周期也就一年多，平均不到一年半的时间。因为平时基本不贴膜不用壳，平时大大咧咧，手机一年半下来也旧了不少，甚至达到了战损级别的程度。

           本文并非鼓动大家都去买4G手机，如果您也在近期存在换机需求，而且换机周期不到两年的话，那么其实完全可以忽略5G的存在。

    5G来的很快成熟很难

           就在这个国庆假期之后，中国移动即将正式推出5G套餐。不管它是贵也好，还是便宜也好，5G正在以我们意想不到的速度加速赶来。来是来了，但是想要做到比较成熟的资费和覆盖率，其实还是比较难的一件事情。

           目前5G网络的成熟度其实还很低，尤其是对于我们国家这种幅员辽阔的地里环境，建设5G网络绝非一朝一夕可以实现。况且，5G虽然速度很快，但基于当前的应用需求来看，似乎短期内也不存在升级的必要性，即使上了5G也无非就是刷刷微信微博。

    5G时代已然到来！为啥我却买了4G旗舰手机？
    5G加速到来 但何时成熟还很难说

           任何事物的发展绝不会一蹴而就。考虑到5G网络覆盖、5G资费调整、5G应用环境开发，以及5G终端的普及率，再结合我平均不到两年的换机周期来看，其实当前的5G需求并非像宣传的那么迫切，这是我依然购买4G的根本原因之一。

           我们无法断言5G什么才会爆发，活在当下，4G成熟便宜够用，足矣。

    现在买5G有点不值

           如果刚才小编谈的观点您都认可的话，那么我们可以简单得出一个结论，现在买5G或许有点不值。因为即使现在换了5G手机，可能很大程度上这部5G手机在其生命周期内并不会感受到太多的5G优势，当你需要再次换机的时候才可能迎来5G真正的发展期。

           在不久的将来，台积电5nm即将投入量产，首批发布的确认为苹果的A14处理器。台积电的5nm工艺比7nm的晶体管密度提升70%左右。并且在提升大约15%的性能的同时，还能下降约15%的功耗。目前骁龙875和苹果A14已经计划采用，华为自然也不能缺席。

    5G时代已然到来！为啥我却买了4G旗舰手机？
    5nm+5G才是真正值得期待的开端

           5nm芯片实现量产的好处，不仅仅是性能的提升，更可以抹平了5G带来的功耗提升。更关键的在于它在大幅度降低功耗的同时，还能更好的实现5G基带的SoC集成，从而更大限度在手机设计层面预留空间，也给再次实现创新和突破提供了可能。

           或许5nm+5G，才是真正值得期待的开端吧！

           刚好到了那时，我新买的4G旗舰又到了需要更换的时间节点，届时的5G手机不仅更加成熟，而且价格也会实惠很多，所以真心没必要急于一时。即使我现在买了5G手机，也并不会多用很长时间，这才是问题的根本吧！

    苹果iPhone 11（4GB/64GB/全网通） A13处理器，GPU抗锯齿效果，夜间模式

    苹果iPhone 11（4GB/64GB/全网通） A13处理器，GPU抗锯齿效果，夜间模式

    [经销商] 京东商城

    [产品售价] 5499元

    进入购买

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：5G时代已然到来！为啥我却买了4G旗舰手机？http://news.zol.com.cn/727/7275398.html

    纠错与问题建议标签：手机
    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/727/7275398.html report 3385        最近小编换了一部新手机，而且是一部并不算便宜的国产某品牌4G旗舰手机。可能有的网友会问，小编你们天天鼓吹5G，如今5G真的来了，你咋不买5G手机呢？其实关于这个问题我是经过一番纠结和思考的，今天和大家聊聊选4G还是5G的问题。5G时代已然...
    12
    提示：支持键盘“← →”键翻页阅读全文
    本文导航
    • 第1页：5G时代到来我却买4G手机
    • 猜你喜欢
    • 最新
    • 精选
    • 相关
    手机问答 手机版阅读 即时更新
    中关村在线首页新闻中心首页

    苹果 iPhone 11相关文章

    iPhone发布会首次对比华为 网友回复亮了昔日大哥苹果 如今打价格战强行抢肉iOS 13测试版暗示iPhone 11发布时间：9月10日见新iPhone外观配置全曝光 起售价749美元iPhone11苹果发布会时间揭晓 一起看下它的参数

    热门搜索

    华为畅享9PlusAWE台北电脑展mwc
    热词：智能穿戴汽车科技三菱空调
    • 24小时热文
    • 本周热评
    • 精品图赏
    推荐问答
    提问
    • 论坛精选
    • 最热回答
     0

    下载ZOL APP
    秒看最新热品