5G时代已然到来！为啥我却买了4G旗舰手机？

最近小编换了一部新手机，而且是一部并不算便宜的国产某品牌4G旗舰手机。可能有的网友会问，小编你们天天鼓吹5G，如今5G真的来了，你咋不买5G手机呢？其实关于这个问题我是经过一番纠结和思考的，今天和大家聊聊选4G还是5G的问题。



5G时代已然到来！

最近发布的iPhone 11曾经一度被人们唱衰，很大一部分原因是因为这一代iPhone缺失了5G功能。但从京东此前的预购人数和首发的成交数量来看，反而比上一代iPhone高出了不少。5G时代已经到来，难道大家都不关心吗？其实并非这么回事。

摸清换机周期很关键

作为身处科技行业的小编，我自然是对一些新的技术十分感兴趣的。在这次换机过程中，我同样重点考虑了是否买5G手机的问题。但是纵览了当前可以买到的几款5G手机后，我发现其实或多或少都有有些小问题的，难言完美。

5G必然是未来的大趋势，这一点没有争议。但是真正的5G什么时候到来，什么时候上5G手机则是另外一个值得探讨的问题了。而促使我决定先买4G手机的一个根本原因，则是我摸清了自己的换机周期。所以，5G手机与我而言，其实并不迫切。



这些年换手机的频率明显加快了

当我打开京东的订单页面，搜寻到最近更换的两款手机后发现，其实我几乎平均的换机周期也就一年多，平均不到一年半的时间。因为平时基本不贴膜不用壳，平时大大咧咧，手机一年半下来也旧了不少，甚至达到了战损级别的程度。

本文并非鼓动大家都去买4G手机，如果您也在近期存在换机需求，而且换机周期不到两年的话，那么其实完全可以忽略5G的存在。

5G来的很快成熟很难

就在这个国庆假期之后，中国移动即将正式推出5G套餐。不管它是贵也好，还是便宜也好，5G正在以我们意想不到的速度加速赶来。来是来了，但是想要做到比较成熟的资费和覆盖率，其实还是比较难的一件事情。

目前5G网络的成熟度其实还很低，尤其是对于我们国家这种幅员辽阔的地里环境，建设5G网络绝非一朝一夕可以实现。况且，5G虽然速度很快，但基于当前的应用需求来看，似乎短期内也不存在升级的必要性，即使上了5G也无非就是刷刷微信微博。



5G加速到来 但何时成熟还很难说

任何事物的发展绝不会一蹴而就。考虑到5G网络覆盖、5G资费调整、5G应用环境开发，以及5G终端的普及率，再结合我平均不到两年的换机周期来看，其实当前的5G需求并非像宣传的那么迫切，这是我依然购买4G的根本原因之一。

我们无法断言5G什么才会爆发，活在当下，4G成熟便宜够用，足矣。

现在买5G有点不值

如果刚才小编谈的观点您都认可的话，那么我们可以简单得出一个结论，现在买5G或许有点不值。因为即使现在换了5G手机，可能很大程度上这部5G手机在其生命周期内并不会感受到太多的5G优势，当你需要再次换机的时候才可能迎来5G真正的发展期。

在不久的将来，台积电5nm即将投入量产，首批发布的确认为苹果的A14处理器。台积电的5nm工艺比7nm的晶体管密度提升70%左右。并且在提升大约15%的性能的同时，还能下降约15%的功耗。目前骁龙875和苹果A14已经计划采用，华为自然也不能缺席。



5nm+5G才是真正值得期待的开端

5nm芯片实现量产的好处，不仅仅是性能的提升，更可以抹平了5G带来的功耗提升。更关键的在于它在大幅度降低功耗的同时，还能更好的实现5G基带的SoC集成，从而更大限度在手机设计层面预留空间，也给再次实现创新和突破提供了可能。

或许5nm+5G，才是真正值得期待的开端吧！

刚好到了那时，我新买的4G旗舰又到了需要更换的时间节点，届时的5G手机不仅更加成熟，而且价格也会实惠很多，所以真心没必要急于一时。即使我现在买了5G手机，也并不会多用很长时间，这才是问题的根本吧！

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