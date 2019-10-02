舍得花万元买iPhone的都是哪些人，值么？

每年iPhone发布都会带来一些新的不同，但昂贵的价格始终年年被吐槽。大约从去年开始，iPhone Xs系列的定价便已经开始触碰万元大关，今年的iPhone 11也不例外。很多人表示无法理解，花费上万元去买个手机，真的有必要吗？



万元，已经是iPhone旗舰机的正常价格

那些能够花费上万元去买个手机的应该都是土豪吧？其实这个问题一直萦绕在我心里。刚好几天遇到了在中关村卖场混迹多年的王老板，他经营手机生意多年。针对这个问题，我们进行了一些深入的交流，确实给我带来了一些不一样思路和视角。

01 搞机玩家乐此不疲

王老板在经营手机生意的这么多年当中，认识了不少搞机玩家，其中大多以年轻人为主。这些人基本新款iPhone一到货，就会跑过来第一批入手，可以说是第一批吃螃蟹的人。而在他们拿走最新款iPhone的同时，也会把去年的旧款留在王老板的柜台寄卖。



搞机玩家乐此不疲

为什么他们喜欢玩iPhone呢？除了iPhone体验更好，iPhone过去总能带来一些创新之外，其实更多的是iPhone不错的保值性。他们在入手新款iPhone的时候，会保护的很好，从而获得更高的回收价格，降低每年不断换机的成本。

最新的iPhone旗舰机玩了一整年，实际折损两三千元，其实这样的负担很多人都能承受。而关键在于，他们是真心喜欢，搞机他们是认真的，他们乐此不疲。

02 并非自用的送礼人

中国自古以来是个人情社会，因此送礼是一门很深的学问，在礼物的选择上是有很多讲究的。那么送什么东西既拿的出手，又能适合更多的人呢？显然烟酒有些过时了，而且存在很大的局限性，而一部昂贵的iPhone是个非常不错的选择。



收到iPhone礼物很开心，打开很失望……

首先，苹果的牌子够硬，无人不知无人不晓。其次，iPhone的价值够高，万元的售价也不会让你拿不出手。当然最重要的是，一部好的手机几乎人人都喜欢，而且人人用的上。所以iPhone在礼品市场上一直是比较硬的通货，即使折现也能很好出手。

当然，大家别想得太阴暗和复杂。男朋友送女朋友，长辈送晚辈，老板送员工，公司送福利，甚至做活动拿来抽奖，iPhone都是不错的选择。

03 漠不关心的小姐姐

此前网络上流传着一份极具争议的数据报告，称iPhone用户很多是年轻女性，且收入较低的人群。我觉得这份数据报告的结论应该分开来看，笔者通过观察发现确实有很多小姐姐喜欢用iPhone，但后面那句“低收入人群”则有些炒作吸引眼球之嫌了。

年轻的小姐姐们喜欢iPhone不是很正常吗？请大家不要以一个直男的视角来看待这个问题，当你研究各个品牌的手机差异，如数家珍的列举不同型号的优劣的时候，人家根本不漠不关心~人家小姐姐就喜欢研究个口红色号，研究各种包包，有什么问题吗？



独独喜欢iPhone的小姐姐们

那么什么手机是可以闭眼买，不必担心体验坑，还能满足一些小虚荣呢？我想也就是iPhone了吧，贵点也无所谓，毕竟楼上的那群人付钱，笑~

有的朋友就问了，为什么大姐姐就不买iPhone了呢？这还用问，因为结婚了，有孩子了，懂得居家过日子了呗。另外关键一点，女人到了一定的年龄，对美颜、瘦脸、瘦身、长腿等特效是存在刚需的，iPhone拍照太过真实了……

04 初入江湖的大学生

按照王老板的话说，这些年着实接待了不少家长带着孩子来买苹果产品的顾客，其中大多以即将离开家门走进大学校园的大学新生居多。不知道从什么时候开始，孩子考上大学奖奖励一套“苹果全家桶”开始成为了一种流行，手机居多，笔记本次之。



大学生人群很喜欢iPhone

现在人们的生活水平提高了很多，孩子苦读了十几年，如今开始走出家门步入社会，为人父母有所表示也在情理当中。更何况一两万元的花费，对于大多数家庭来讲也不算什么过于沉重的负担，对孩子也有帮助，这也算是一种美好的祝福吧。

心情可以理解，但其实很多父母也表示出无奈。孩子说：那谁家的谁谁就有，为什么我没有呢？我想作为父母，也只能无言以对了。很多时候我们给孩子付出了太多的疼爱，而没有教会他们如何去感恩。嗯，他们毕竟还是孩子~

05 花呗少年的小白领

王老板说，其实花一万元买个手机的更多的还是普通的上班族或者小白领。因为年轻人喜欢追求时尚，而且分歧下来真心不贵。苹果官方“年年焕新”计划旧iPhone抵钱换购，外加24期无息分期。



苹果官方“年年焕新”计划

现在人的年轻消费观念跟过去人们不同，利用花呗分期的很多，透支消费也很普遍。尤其是苹果官方的分期还是免息的，而且一般的小白领也都有信用卡。平均算下来，一个月也就几百块钱，他们一般都是能够消费得起的。

而且苹果手机相对很保值，用两年换新的，还能卖一个不错的价格。然后继续分期。如果折算下来，其实每个月的实际使用成本并不高。

06 万元手机值得吗？

王老板的一番徐徐道来，唯独没有说哪个是有钱人，哪个是土豪。我反问她，难道能花一万块钱买个手机的，不应该是壕么？王老板呵呵一笑，说道：我做生意见过的有钱人不少，但是真正靠自己一点点打拼出来的，往往都很低调，也很“抠门”。

“那你觉得花一万买个手机值得吗？”我追问。

王老板哈哈大笑，说哪有什么值得不值得的，只要喜欢就值，不喜欢就不值，别把简单的问题复杂化，也别带着有色眼镜去看人~

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