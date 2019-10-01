手机拍照像素越高越好？从小米1亿像素说起

“你手机多少像素的？”曾几何时，像素多少成为了广大民众衡量拍摄器材素质高低的唯一标准。尤其是在手机拍照能力突飞猛进的今天，小米MIXAlpha将搭载1亿像素传感器，如此之高的像素令人咋舌。那么手机拍照像素真的是否越高越好呢？



小米首发1亿像素手机

我给出的答案：“是的！”但是要附加一个前提，那就在其他影响成像的其他因素不变的情况下，确实像素越高能够带来更为丰富的细节表现。但是当你按下快门到看到拍摄完成的照片，却又是个非常复杂的过程，因此这个问题绝非是像素多少这么简单了。

高像素双刃剑

正如前文所说，像素越高成像的细节越丰富，尤其是在照片被放大以后更为直观。作为专业领域来讲，越高的像素其实很有意义，比如需要大幅输出巨幅广告，像素越高可以输出的幅面也越大。但是对于手机的方寸屏幕，其实像素只要“够用就好”。



像素越高可以输出的幅面越大

但是事实上，像素太多也会产生一定的反作用。像素越多，输出的照片尺寸也越大，自然需要消耗更多内存、存储、CPU算力等。小米的1亿像素如果全尺寸输出的话，分辨率高达12032x9024，单张文件超过40MB，无疑会令存储空间和电池续航告急。

一个有意思的现象，我打开我的4000万莱卡三摄相机的设定界面，发现其默认的照片分辨率设定在1000万像素。也就是说，它用4000万来拍照，但是缩图到1000万来处理。这其实就是像素合并技术的应用，说白了就是类似于“缩图”提升画质的原理。



1亿像素下的恐怖细节

所以，这就涉及像素的另外一个好处，算法可以更为方便的裁切和缩图。因为像素大，细节够丰富，因此可以提供裁切的余地（数码变焦）。另外，稍微有些作图常识的人都知道，缩图能提升画面的细节和锐利度，所以这也算是高像素的潜在福利了。

像素还是那个像素，太高了有利也有弊。关键看厂家如何设定，如何趋利避害。

底大才是王道

相对于小米的1亿像素，其实真正懂行的人关注的是那个迄今手机领域最大的1/1.33英寸超级大底。本月最新发布的莱卡四摄搭配1/1.54寸传感器，而这个1/1.33英寸无疑又大了整整一圈。在摄影圈子里混迹多年的老法师们应该都明白一个道理，底大为王。

咱不谈什么像素密度、感光面积、信噪比、讯噪抑制之类的术语，关键在于大底需要配大镜头，通光量的增加决定了在物理特性上大底有这天然的优势。而拍照这件事儿，其实说白了就是“感光”的原理，底大通光和感光面积都大，自然更强。



底大才是王道

这个道理放在大体积的单反相机上完全成立，但是放在手机上却未必了。大底片必须要配上大镜头，最终导致整个摄像模组的体积会过于庞大，从而侵占手机内部“寸土寸金”的宝贵空间。带来直接的影响就是，手机厚度或许会增加，或侵占续航能力。

关于手机设计这事儿，说白了就是一种空间利用的博弈。在同等的科技水平下，你某一方面过于强大了，必然会导致某一方面变得薄弱。如果想要全面都强，除非手机的尺寸变成搬砖那么大。所以厂家有取舍，作为消费者更需要明白自己需要的是啥。

1亿像素大底好不好？好！刺激不刺激？真刺激！但是否每个人都需要呢？这就要看你自己的实际需求了。但总体来讲，科技进步总是向好的一面。

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