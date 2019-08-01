三星Note10/10+5G版均获3C认证 双5G将至

中关村在线消息：前段时间，有消息称三星Galaxy Note 10+5G版已经获得了国内的3C认证。近日，中国质量认证中心官网显示，三星Galaxy Note的5G版本也已经通过了3C认证，看来这次三星将会采取双5G的策略。



三星Note 10系列5G版均通过3C认证

根据3C认证数据显示，三星Galaxy Note 10系列5G版本的充电功率将与普通版采用相同的策略，其中Galaxy Note 10机型将支持最高25W的快充规格，而Galaxy Note 10+则会搭载功率高达45W的快充。



三星Galaxy Note 10系列渲染图

据此前曝光的数据显示，三星Galaxy Note 10系列在国外的5G版本将会搭载三星自家的Exynos 9825处理器，而在中国上市的国行版将会搭载高通最新的骁龙855+处理器，并通过外挂高通旗下的5G基带来达到5G网络的应用。



三星Galaxy Note 10系列具体配置

其他配置方面，三星Galaxy Note10/10+将分别采用6.3英寸和6.8英寸的Dynamic AMOLED显示屏，屏幕比例为19：9，刷新率依然为60Hz。提供至少8GB+256GB存储组合，机身内置3600/4300mAh容量电池。

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