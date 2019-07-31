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    索尼颈挂式无线蓝牙耳机 为你的运动加点“料”

      [  中关村在线 原创  ]   作者：陈莉   |  责编：张金梁

    很多人每周有跑步的习惯，跑步是一件孤独而又快乐的朝圣，孤独在于那是机械的没有交流运动，快乐在于跑步会产生多巴胺，坚持运动会让我们既快乐又健康，偶尔跑跑步听听自己喜欢的音乐也会是一场非常不错的旅程。再加上悦耳的音质，跑步不再孤独单调。

    索尼颈挂式无线蓝牙耳机 为你的运动加点“料”

    索尼WI-C200颈挂入耳式无线耳机，专为运动设计，让你在跑步的过程中任然能享受美好的音质，感受音乐和运动的快乐。

    索尼颈挂式无线蓝牙耳机 为你的运动加点“料”

    索尼采用无拘无束的颈挂式设计，舒适轻便适合全天佩戴。搭配哑光质感的耳塞和灵活的圆形线缆，低调简约。耳机采用蓝牙5.0无线连接技术，告别错综复杂的线缆和插头，搭载9mm驱动单元，呈现清亮高音，出色演绎高品质音色，让您享受美妙的音乐。

    索尼颈挂式无线蓝牙耳机 为你的运动加点“料”

    耳机充满电后，最长可播放约15小时，让您不间断地享受聆听。如果电量不足，充电约10分钟便可播放约60分钟。在不使用时，可将耳机舒适安全地挂在颈部，磁性耳塞可以防止缆线缠结。保证产品为原装未拆封正品，假一罚十，还可一年免费保修哦~快为你的运动加点音乐吧。

    Sony/索尼 WI-C200 颈挂入耳式无线蓝牙耳机挂脖式跑步运动男女生

    Sony/索尼 WI-C200 颈挂入耳式无线蓝牙耳机挂脖式跑步运动男女生

    [经销商] 天猫商城

    [产品售价] 219元

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    (本文图片来自于网络）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：索尼颈挂式无线蓝牙耳机 为你的运动加点“料”http://news.zol.com.cn/723/7231367.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/723/7231367.html report 940 很多人每周有跑步的习惯，跑步是一件孤独而又快乐的朝圣，孤独在于那是机械的没有交流运动，快乐在于跑步会产生多巴胺，坚持运动会让我们既快乐又健康，偶尔跑跑步听听自己喜欢的音乐也会是一场非常不错的旅程。再加上悦耳的音质，跑步不再孤独单调。索尼WI-C200颈挂入耳...
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