中关村在线消息:今天,一加手机官方发布了一加7系列全新广告片,由钢铁侠扮演者小罗伯特·唐尼出演。

一加刘作虎透露,复联上映一周后,小罗伯特·唐尼在家里写脚本 ,自导自演拍摄一加手机宣传片。广告片创意十足:小罗伯特·唐尼利用高超的咏春技术与对手大战一场,最后却被一名女士单手打败,尴尬的唐尼拿起手机与二人合影,却发现只剩自己一人,尴尬之余,他拿着一加7 Pro开心地离开道场。



一加手机官方发布了一加7系列全新广告片

广告片中的广告词为:“You have to have clarity, focus, vision.Never accept less than the best.(你必须目标明确,保持专注于远见,永不言弃,追求极致)你值得拥有更极致、领先、强大的旗舰手机。”

(本文图片源自网络)

