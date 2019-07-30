曾几何时，索尼的Walkman代表着年轻与活力。不过在今年，这个富有朝气的品牌也实实在在的走向了中年。这个出生于昭和年间，横跨昭和、平成和令和三个时代的产品，仍然希望能够重新焕发属于自己的“青春”。





“Pressman”变成了年轻人的Walkman

1979年，当时还是录音机的时代，记者们想要出门采访则需要携带比较笨重的录音设备，于是索尼推出了面向记者行业使用的小型录音机“Pressman”（新闻人）。时任公司高级总经理和代理董事深井大要求将“Pressman”改造成体积更小的录音机，在盛田昭夫的主导下，Walkman应运而生。





Walkman的目标非常明确，就是主打年轻人群体。Walkman的发布会与现在的数码产品不同，工作人员亲自携带Walkman，到公园中一边听音乐一边玩滑板。这种在现在看来近似行为艺术的宣传方式并没有给Walkman带来更多销量。第一个月，Walkman仅售出3000台。





索尼的工作人员并没有气馁，全体工程师都把产品带到步行街和国铁（现JR）山手线上，最终让产品迅速走红。或许正是这种亲自示范的精神打动了年轻人们，Walkman开始成为整个日本现象级的产品。

潮爆的Walkman让年轻人接触了CD

1974年，索尼就已经与荷兰飞利浦公司合作生产出Audio CD，随后这种介质不断演变，到193年稳定成为我们现在认知中的CD。那时正好是Walkman诞生三年之后，索尼希望能够推动CD介质的普及，于是CD与Walkman这一国民级的品牌融合成为了消费者们期待的产品。







昂贵的第一代CD播放机CDP-101推出之后，并没有太多的消费者买账，高昂的价格和并不成熟的技术显然无法吸引任何一个主力消费群体。最终为了促进CD的普及，索尼果断的推出迷你CD机索尼D-50。尽管相比大多数Walkman产品来说，索尼D-50还是有些大了，不过这并不妨碍它的大卖，以及后世对这款机型的评价。

音质和造型哪个重要？Walkman都要



CD机出现之后，Walkman也就进入了两条产品线齐头并进的局面。80年代，CD机并没有成为人们听音乐的主流，磁带仍然是人们主要的选择。就在这样的一个时代，索尼推出了Walkman WM-501，第一次把他们引以为傲的音频技术引入到walkman上。





相比之前的Walkman，WM-501外型更加时尚。如果仅仅是改变了外形，恐怕WM-501是无法在市场上取得如此的成功。DBB动态低音技术、杜比降噪和自动返带这三项技术加入到WM-501身上之后，追求时尚的音乐发烧友们就很难不选择Walkman了。





CD机上索尼也有着类似的策略。前面提到的CDP-101以及其他CD播放器外型基本都是正方形。Walkman D-777登场，人们才第一次见到了圆形的CD机。随后，索尼一再打磨Walkman CD机的外型，并在1999年推出了Walkman D-E01，CD机也基本走到了它的最高峰。

MP3时代Walkman依旧具有生命力

令索尼意想不到的是，CD介质的寿命并没有他们想象中的长，MP3所代表的数字时代在2003年的时候悄然到来。苹果的iPod成为了市场上的主流，索尼自然不甘落后。Walkman NW-MS70D就是索尼的第一份答卷。





然而，这张答卷显然不能让大多数人满意，不支持MP3格式也让消费者们很难选择它。不过所幸索尼的动作够快，2005年他们立即推出了中高端产品香水瓶系列（NW-E400/E500/A600），并在转年的2006年推出了鱼雷系列（NW-S700）。





无论是香水瓶还是鱼雷，都是很多刚刚接触MP3播放器用户的首选。尽管相比国产厂商没有任何的价格优势，但是音质的打磨还是让对于这方面有所要求的用户选择了Walkman。

Walkman的今天不止是情怀

Walkman作为一个已经延续了四十年的数码品牌，远比人们想象中的要困难。顺应时代和顺应潮流是Walkman能够在今天依旧被广大消费者所铭记的重要原因。

2010年10月22日，索尼停止生产磁带Walkman，但Walkman的生命并未因此而终结。气候，他们也推出了搭载Android系统的NWZ-Z1000音乐播放器。音乐播放器领域，Walkman依旧是那个当之无愧的王者。





下一个十年里，音乐早就已经不需要介质，云端才是存储他们的地方，但是人们可能依旧需要Walkman。人们喜欢Walkman的原因也不仅仅是音质，而是那份对于潮流追求的渴望。

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：Walkman走过四十年 还记得戴上耳机的那份神奇吗？http://news.zol.com.cn/723/7230218.html