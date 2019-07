RTX IT‘S ON！NVIDIA x ZOL燃爆ChinaJoy2019

ChinaJoy2019再次火热来袭,作为玩家心中的信仰品牌,NVIDIA今年携手ZOL共同打造以“RTX IT'S ON · 学出位 玩出色”为主题的联合展台。在ChinaJoy现场体验多款GeForce RTX平台PC。GeForce RTX平台集实时光线追踪、人工智能和可编程着色技术于一身,致力打造全新的游戏体验方式,让玩家全面体会到RTX IT'S ON带来的魅力。

除此之外,NVIDIA为玩家带来的轻薄、功能强大的 NVIDIA GeForce 笔记本电脑是学生用户的上佳之选。无论处理课程难题还是畅玩对配置要求更高的游戏,GeForce 笔记本电脑都能“竭尽所能”满足学生用户高效学习、尽情娱乐的需求,学习娱乐一本搞定。

当然GeForce玩家最关注的刚刚推出的GeForce RTX SUPER系列显卡也会悉数到场,让玩家现场体验其强劲的游戏性能。此外,展台将有多支顶级战队包括EDG, Tyloo, NewBee, RW, JDG,以及诸多主播等亲临现场与玩家互动。让所有玩家在这个火热的暑假“学出位,玩出色”完成充电。

同时,NVIDIA携手合作伙伴启动“DOTA2 勇士令状捆绑活动”,即日起至8月25日购买指定品牌的图灵架构显卡,台式机或笔记本产品,即可获赠DOTA2 勇士令状,NVIDIA官方活动页面:https://www.nvidia.cn/geforce/campaigns/ti-9-dota-2/





01 四大展区联袂登场 NVIDIA is Ready

据悉,此次NVIDIA携手ZOL打造的联合展台共分为“RTX IT'S ON帧能赢”、“NVIDIA STUDIO 创作不限速”、“RTX畅流直播”、“AR/VR Ready”四大展区。

在主打游戏体验,展现NVIDIA在电竞游戏领域超强掌控力和表现力的“RTX IT'S ON”展区中,毋庸置疑,GeForce RTX™ 平台将成为绝对的核心,NVIDIA以及合作伙伴也将展出包括RTX SUPER系列显卡在内的多款显卡,同时超过百台的基于 GeForce RTX™ GPU的高端PC产品也将在此展区亮相,为玩家带来极致的游戏体验。





在代表创作设计的“NVIDIA STUDIO 创作不限速”展区,多款NVIDIA Studio PC和全新的RTX Studio笔记本电脑悉数亮相。NVIDIA Studio PC 配备RTX GPU,支持实时光线追踪,具备基于人工智能的图形处理能力和高分辨率视频编辑能力,再配合工作室级软件将会改变广大创作者对于创作工具的认知,同时亦将会这个群体提供更加广阔和便捷的设计工具,提前感受未来创作的魅力。同时对于在移动办公时仍需要高性能工作的内容创作者而言,全新的RTX Studio笔记本电脑更是完美工具。

高清直播,畅爽游戏。在展现NVENC强大编码效率的“RTX畅流直播”展区,主播们将见到全新RTX主播机。一直以来GeForce 显卡致力于提供业界领先的性能表现,全新 RTX 硬件编码器提升 15% 的编码效率,带来相比 CPU x264 Fast 编码更好的图像质量。NVIDIA RTX GPU 已针对 OBS、XSplit、虎牙与斗鱼直播客户端推出最新优化可将直播性能损耗最高降低 50%,让主播轻松兼顾高性能游戏和高画质推流。





在连接未来,展现次时代下NVIDIA在AR/VR领域,全新探索和最新成就的“AR/VR Ready”展区,最新的AR/VR设备,搭载GeForce RTX™ 平台,从此便有了连接未来的可能,透过它,未来不再触不可及,在这里,玩家可以到感受NVIDIA+人工智能技术带来的未来娱乐新体验。

学出位,玩出色,“RTX IT'S ON帧能赢”、“NVIDIA STUDIO 创作不限速”、“RTX畅流直播”、“AR/VR Ready”,四大展区从四个维度,为玩家和用户打造了多元和丰富的“学”与“玩”世界;

02 硬件、主播、战队、活动,NVIDIA&ZOL燃爆ChinaJoy

除了各具特色的四大展区联袂亮相,NVIDIA&ZOL联合展台还有超过百台的、由业界最为顶级发烧硬件打造的NVIDIA主题主机精彩亮相,NVIDIA RTX SUPER系列也将全系亮相,极致的游戏体验,业内顶级的电竞游戏主机,等你来玩。

知名主播当然也不会缺席,包括斗鱼、虎牙等主流直播平台的当家主播或将莅临现场,为广大网友朋友提供全面多彩的直播探展,让更多无法来到现场的朋友通过NVIDIA直播串流技术带来的畅爽直播,零距离感受ChinaJoy的无限精彩。

有了顶级硬件,电竞战队必然是整个展台最闪耀的星,来自不同游戏领域的多支包括EDG,Tyloo,NewBee,RW, JDG在内的顶级电竞战队也将现身NVIDIA展台,和热情的现场水友进行游戏互动,借助GeForce RTX™ 平台强大的游戏能力,这场职业选手和热情水友的游戏碰撞必然会精彩纷呈。想要和心目中的电竞明星零距离接触吗?想要和电竞选手进行一场专业对抗吗?这个夏天,NVIDIA&ZOL帮你实现电竞梦。

TYLOO战队CSGO分部





作为国内顶尖游戏战队,TYLOO在IEM 2018 悉尼站中拿到了4强成绩,创造中国战队创造历史最好成绩。

Newbee《堡垒之夜》战队





Newbee作为一支老牌战队,在《堡垒之夜》的众多比赛中都有过亮眼的表现,获得了《堡垒之夜世界杯》亚洲赛区双排冠军,这是“国锄”选手在国际赛事中的最好成绩。

EDG电子竞技俱乐部《PUBG》战队





EDG绝地求生分部于2017年10月正式建立,目标成为国内顶尖绝地求生队伍,“国内顶尖绝地求生队伍”。

当然了,在联合展台,各种主舞台活动也将是燃爆现场的重要环节,各大AIC显卡大厂、DIY硬件厂商都准备了形式多样、各具特色的品牌活动,积极参与品牌活动的朋友,可以获得各大品牌的定制礼品,连续4天,每天上演,参与NVIDIA&ZOL品牌活动,礼物拿到你手软。



ChinaJoy 2018 NVIDA展台的火爆现场



这个暑假,来上海ChinaJoy,看NVIDIA&ZOL联合展台,学超前未来科技,玩炫酷极致单品,2019年8月2日,上海新国际博览中心E5 S101 NVIDIA&ZOL联合展台,不见不散,RTX IT'S ON!

本文属于原创文章,如若转载,请注明来源:RTX IT'S ON!NVIDIA x ZOL燃爆ChinaJoy2019http://news.zol.com.cn/722/7229567.html