伟创力被踢出华为供应链 富士康受益股价大涨

中关村在线消息：根据最新的消息报道，美国代工企业伟创力已经被华为踢出其供应链体系，该公司曾扣留华为价值约7亿元人民币的生产物料和设备长达一个月。



伟创力

报道称，在美国政府将华为列入“实体名单”后，伟创力当即宣布中断与华为的合作，并要求其全球代工厂立即停止华为设备的生产，并扣留了华为的生产物料以及已生产完成的产品。

双方谈判直到6月中旬，伟创力方面才终于同意归还，但要求将这些生产物料和设备转运给一个不属于美国“实体清单”所列华为及其68个关联企业的第三方，并由华为承担全部费用。

据悉，伟创力目前是全球第二大电子产品代工企业，于1987年进入中国市场，在珠海、深圳、苏州、长沙等地均设立工厂。据称伟创力每年有25亿美元来自华为的订单。

在“扣留事件”之后，伟创力曾一度象征性地恢复了部分华为订单的生产，但在经历了多次谈判后，华为最终将伟创力彻底从其供应链体系中剔除。

受此影响，富智康今日股价涨幅超过20%，截至发稿时，富智康股价涨幅为22.09%，达到1.050港币，市值达到86.25亿。

据富士康内部人士透露，上半年富士康旗下针对“某大陆H品牌客户”的镜头及模块相关产值年增94%，5~6月针对该客户整机及机构件产量年增逾15%。有分析认为，该H品牌客户指的就是华为。



富智康股价大涨

与华为的决裂导致在去年投产的伟创力长沙工厂面临转手，该工厂主要为华为提供生产。有消息称，该工厂一期工程或由蓝思科技接手，在建的二期工程确认由比亚迪接手。

此外有分析称，伟创力也有可能因为此事件进入中国的“不可靠实体清单”。商务部在今年6月表示，中国将建立不可靠实体清单制度，对不遵守市场规则、背离契约精神、出于非商业目的对中国企业实施封锁或断供、严重损害中国企业正当权益的外国企业、组织或个人，将列入不可靠实体清单。

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