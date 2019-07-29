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    每日精选：听说你喜欢桌面手办？我帮你挑了几个

      [  中关村在线 原创  ]   作者：王文治   |  责编：张金梁

    手办是很多小伙伴们桌面上不可或缺的小摆件，相信或多或少都会摆放一些好看的公仔、玩具甚至是笔筒之类。

    每日精选：听说你喜欢桌面手办？我帮你挑了几个

    然而，很多小伙伴对手办有一个固有印象，那就是“贵”。然而并不是所有手办都有着不可以承受的高额价格，下面笔者为大家选了一些好看不贵的手办，有需要的小伙伴抓紧下手了！

    每日精选：听说你喜欢桌面手办？我帮你挑了几个

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    好看吗？其实还有更多好看有趣的手办类型，如果有其他什么喜欢的手办人物可以在文章下方给笔者留言喔！

    （本文图片来自互联网）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：每日精选：听说你喜欢桌面手办？我帮你挑了几个http://news.zol.com.cn/722/7227746.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/722/7227746.html report 1353 手办是很多小伙伴们桌面上不可或缺的小摆件，相信或多或少都会摆放一些好看的公仔、玩具甚至是笔筒之类。然而，很多小伙伴对手办有一个固有印象，那就是“贵”。然而并不是所有手办都有着不可以承受的高额价格，下面笔者为大家选了一些好看不贵的手办，有需要的小伙伴抓...
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