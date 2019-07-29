每日精选：听说你喜欢桌面手办？我帮你挑了几个

手办是很多小伙伴们桌面上不可或缺的小摆件，相信或多或少都会摆放一些好看的公仔、玩具甚至是笔筒之类。





然而，很多小伙伴对手办有一个固有印象，那就是“贵”。然而并不是所有手办都有着不可以承受的高额价格，下面笔者为大家选了一些好看不贵的手办，有需要的小伙伴抓紧下手了！





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好看吗？其实还有更多好看有趣的手办类型，如果有其他什么喜欢的手办人物可以在文章下方给笔者留言喔！

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