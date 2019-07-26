“小霸王”类的游戏机是很多老玩家的童年记忆。那个时候手机电脑还没有像现在这样发达，一台“小霸王”游戏机可以玩几个月都不腻。经常和小伙伴大叫着玩一整天都不觉得累。

不过好在，这类产品并未随着时代进步消失，这也给了我们回味过去，再次体验到当时带来的快乐的机会。下面是笔者为大家精选的几款复古掌机，看看能不能帮你找回曾经的感觉。





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虽然过去的游戏在今天看来可能显得很粗糙，但它们所带来的无穷无尽的快乐却永远留在了一代人的记忆中。当年的游戏机可能早就随着时间推移不知道被放到哪里去了，但我们还可以来个新的不是？有需要的小伙伴赶快下单吧！

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