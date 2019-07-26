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    多少人还记得"小霸王游戏机，其乐无穷！"

      [  中关村在线 原创  ]   作者：王文治   |  责编：张金梁

    “小霸王”类的游戏机是很多老玩家的童年记忆。那个时候手机电脑还没有像现在这样发达，一台“小霸王”游戏机可以玩几个月都不腻。经常和小伙伴大叫着玩一整天都不觉得累。

    多少人还记得"小霸王游戏机，其乐无穷！"

    不过好在，这类产品并未随着时代进步消失，这也给了我们回味过去，再次体验到当时带来的快乐的机会。下面是笔者为大家精选的几款复古掌机，看看能不能帮你找回曾经的感觉。

    多少人还记得"小霸王游戏机，其乐无穷！"

    小霸王游戏机D99家用4K高清电视电玩8位FC老式插黄卡双人手柄对打怀旧红白机

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    [经销商] 天猫商城

    [产品售价] 85元

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    多少人还记得"小霸王游戏机，其乐无穷！"

    小霸王Q700掌上PSP游戏机掌机7寸大屏怀旧款老式街机国产便携式gba迷你ps复古fc超级玛丽ps1世嘉经典sfc拳皇

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    [经销商] 天猫商城

    [产品售价] 153元

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    多少人还记得"小霸王游戏机，其乐无穷！"

    小霸王Q2迷你FC怀旧游戏机俄罗斯方块儿童经典掌上PSP游戏机掌机88FC可充电复古经典80后情怀抖音同款游戏机

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    [经销商] 天猫商城

    [产品售价] 65元

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    多少人还记得"小霸王游戏机，其乐无穷！"

    小霸王Q70迷你街机PSP游戏机掌机7寸大屏掌上怀旧款老式双人可充电gba复古fc超级玛丽童年ps1世嘉经典sfc拳皇

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    [经销商] 天猫商城

    [产品售价] 438元

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    retro game小霸王Q10司徒刷机版掌上复古童年热门boy游戏gbc口袋妖怪掌机街机GBA游戏机怀旧款老式PSP男孩子

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    [经销商] 天猫商城

    [产品售价] 676元

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    虽然过去的游戏在今天看来可能显得很粗糙，但它们所带来的无穷无尽的快乐却永远留在了一代人的记忆中。当年的游戏机可能早就随着时间推移不知道被放到哪里去了，但我们还可以来个新的不是？有需要的小伙伴赶快下单吧！

    （本文图片来自互联网）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：多少人还记得"小霸王游戏机，其乐无穷！"http://news.zol.com.cn/722/7227544.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/722/7227544.html report 1264 “小霸王”类的游戏机是很多老玩家的童年记忆。那个时候手机电脑还没有像现在这样发达，一台“小霸王”游戏机可以玩几个月都不腻。经常和小伙伴大叫着玩一整天都不觉得累。不过好在，这类产品并未随着时代进步消失，这也给了我们回味过去，再次体验到当时带来的快乐的机...
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