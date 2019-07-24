三大运营商针对逝者手机号过户问题给出解释：特殊情况特殊处理

中关村在线消息：近日关于“逝者手机号过户需双方到场”的话题登上热搜。究其根源，是因为手机号码对于人们来说越来越重要，它绑定了支付宝、微信、银行卡等涉及钱财和隐私的产品，换一次号码十分麻烦，同样的，过户也越来越严格。近日黄先生就遇到了这样的问题，要求凭死亡证明过户逝者号码，未能办理成功。

对此中国移动官方给出了回应称，个人号码过户需要原户主和新户主携有效证件，按照实名制要求现场办理。对于原户主身故的特殊情况，家属可凭亲属关系证明及相应公证文件资料至指定营业厅办理。仅凭死亡证明无法过户，目前正在与黄先生沟通。



“逝者手机号过户需双方到场”的话题登上热搜

中国联通客服表示，对于原机主死亡的，可由原机主的法定继承人凭公证处出具的继承人证明、继承人本人有效身份证件原件、原机主死亡证明原件，到中国联通自有营业厅办理。

中国电信客服表示，正常过户需要双方携带身份证。如遇特殊情况，如家中某人去世，家人带国家承认的法律文件也可以办理。但是如果遇到靓号用户过户，需要视靓号的一些规则而定。

总的来说逝者手机号过户需要家人携带所需材料办理，材料不全的情况下无法办理。一位内部人员称，“如果材料不齐全，就给过了户，后续这位过世的人的第一顺位继承人(配偶，子女)是可以起诉的，这里面有很多法律风险。”

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