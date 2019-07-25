打王者荣耀走位还在戳屏幕？怪不得还是低段位

走位还在戳屏幕？你out了。下面几个王者荣耀实用辅助推荐，助你成功晋级高段位。
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走位手滑？戴个手指套。
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走位便携手柄
不喜欢手套？可以戴个“摇杆”。
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辅助握持手柄
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总被队友说坑？想上高段位？买一个回来就搞定。
（本文图片来自互联网）
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