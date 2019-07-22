华硕ROG Phone 2国外正式发布 顶级硬件配置

中关村在线消息：华硕刚刚在海外正式发布了ROG Phone 2游戏手机，并将于7月23日在北京正式发布国行版。现在，该机的第一手真机图片已经传出，一起来看看吧。



华硕ROG Phone 2代依然延续了前代的外观设计

从图片来看，华硕ROG Phone 2代与前代的整体设计语言基本一致，正面依然采用一块常规的无开孔、无刘海显示屏，并且屏幕的上下方配备了立体声扬声器。背部整体布局依然与前代相同，但是取消了后置的指纹识别模组，并额外增加了一颗LED闪光灯。



华硕ROG Phone 2代屏幕刷新率高达120Hz

华硕ROG Phone 2正面的屏幕尺寸为6.59英寸，分辨率为1080P，支持10位HDR，还支持最高120Hz刷新率和240Hz触控采样率以及屏下指纹识别。机身内置6000mAh超大电池，并支持30W快充规格。



华硕ROG Phone 2代还支持240Hz屏幕触控采样

核心配置方面，华硕ROG Phone 2搭载高通最新发布的骁龙855+旗舰处理器，并提供最高12GB+512GB存储组合，并标配UFS 3.0存储规格。运行基于Android 9的ZenUI 6操作系统。拍照方面，该机采用了4800万主摄（索尼IMX586）+1300万超广角的双摄组合，前置相机则为1300万像素。

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