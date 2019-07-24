每日精选：一个90后养生需要几步？看到最后哭了

近两年，一股“养生热”悄然兴起，只不过这次的主力军，成了90后。和祖父辈相比，90后拥有着丰富的物质文化生活以及多元化的娱乐方式。同时，也承受着快节奏、多元化时代所带来的烦恼。





那么，90后养生，究竟需要分几步呢？咱们一起往下看看。（友情提示：一定要看到最后）

第一步，需要有一堆“杯具”

常在的固定位置要有茶杯、水杯。不需要很贵，保温、耐热、无毒、外观看得过去就ok。





外出要有保温杯，外观稳重，就像下面这几种。





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第二步，杯里放枸杞、花果茶

光喝水？不行不行，还要喝点养生茶。













第三步，把水烧开

喝水得烧，凉不得，小水壶常备。















第四步，也是最后一步了：熬夜吃鸡

烧开的水趁热喝？不存在的，先来十局吃鸡再说。什么？技术不够？没关系，辅助来凑。





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怎么样？是不是被这最后一步震惊到了？因此，90后养生也被很多人调侃“一边作死一边养生”。而事实上，“养生”并不是某个年龄段的专属，也不是真的热水泡枸杞就好。而是需要真真正正规律生活，经常关注自身身体健康：注意饮食、作息规律、适度运动。

希望大家都能有个健康的好身体。

（本文图片来自互联网）

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