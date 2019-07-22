中关村在线消息：英特尔官微今日又开始科普了，这次说的话题是“双通道”。如果你还在为“只有两条完全相同的内存才能构建双通道吗？4G+8G内存能否构成双通道？”等这些问题所困惑，这次英特尔给到了官方说明。



4GB+8GB能否构成双通道 英特尔官方科普了解下

英特尔表示：“答案是肯定的，4G和‘8G中的4G’构成双通道，而“8G中另外的4G”还是当单通道使用，即两条不同内存会以较小内存为准构成双通道，较大内存其余部分还是单通道。”

据了解，双通道就是在北桥（又称之为MCH）芯片级里设计两个内存控制器，这两个内存控制器可相互独立工作，每个控制器控制一个内存通道。在这两个内存通道CPU可分别寻址、读取数据，从而使内存的带宽增加一倍，数据存取速度也相应增加一倍（理论上）。

其实，双通道内存对于电脑性能的影响并不是指数级提升，但是他依旧很重要。因为NVIDIA曾表示，单双通道内存会对RTX显卡性能产生比较明显的影响，相比单通道，双通道内存能够明显提升游戏帧数。

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