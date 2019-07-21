苹果9月放出史上最贵iPhone 128GB起 用户反水

中关村在线消息：今日援引自产业链消息透露，苹果将要发布的新iPhone手机，起售价格或超1万元。原因在于新iPhone将取消64GB存储版本，直接128GB起跳。

产业链爆料中指出，今年iPhone11将会是iPhone史上最贵的一款手机。苹果计划将iPhone11 Max的入门版本存储空间进一步提升，同时也相应抬高售价。这样做的目的是进一步拉开iPhone XR和iPhone11 Max的售价间距。



苹果9月放出史上最贵iPhone

01 今年iPhone11 Max万元起步

外媒原因产业链消息人士说法，苹果计划取消iPhone11 Max的64GB存储版本，然后iPhone11Max的入门级将为128GB存储版本起跳，同时保留512GB存储版本，这样一来入门版本的定价则相较之前定价至少提升1000元。

据了解，2018年苹果iPhone XS Max国行售价分别是9599元、10999元、12799元。按照苹果此次计划推算，iPhone11 Max的入门版本售价将会超过一万元。



iPhone11渲染图

同时产业链人士表示，苹果此举是为了拉开各个iPhone系列的售价间隔，让用户有更好的选择出了提升售价之外，苹果还将会对产品线进行重点优化，如停产iPhone 6等一大批老机型。

另据外媒PhoneArena报道，今年苹果秋季发布会，预计9月上旬举行。目前来自产业链消息iPhone11已经进入试产状态，其中富士康郑州工厂依然主要负责iPhone 11以及iPhone11 Max的代工，而iPhone XR升级版则由和硕和纬创来分配订单。

至于上市时间，外媒猜测会在9月底先上市一款廉价版新iPhone，11月中旬在上市旗舰版iPhone。

02 今年iPhone11铁定不上5G

当前关于iPhone11的发布日期有了，售价有了。那么今年iPhone 11到底值得关注吗？

第一点：iPhone今年在硬件升级上并不明显

根据当前信息看，iPhone会采用A13仿生处理器，它将采用最新7nm+制程工艺。另外，iPhone11的屏幕尺寸上将会进一步增加，预计iPhone11 Max会采用6.7英寸屏幕，而分辨率上依旧为2688×1242。这相比较6.5英寸屏的iPhoneXS Max而言还缩水了。

第二点：外观设计已经到了产品生命周期末端

从iPhoneX开始，苹果首次引入了刘海全面屏设计。而从最新消息看，iPhone 11依旧是采用了刘海屏。这样算下来刘海屏设计已经用了三年。相比较Android阵营的“真全面屏”、“折叠屏”、“打孔屏”这些都已经严重落伍。即便同样是刘海屏，Android阵营也是使用了领先的“水滴屏”设计。

第三点：今年iPhone11没有5G

虽然苹果和高通已经达成和解，但是这并不意味着苹果iPhone11就能马上支持5G芯片。这中间苹果需要大量的适配和研发工作要做，因为今年iPhone11铁定不支持5G网络。

同时著名天风国际分析师 Ming-Chi Kuo（郭明錤）也在做出预测，iPhone明年才用上5G。郭明錤称，2020年的iPhone依旧三款，其中新iPhone中两款支持5G，全部采用 OLED显示屏。

也就说iPhone11的保鲜期其实只有短短11个月左右。这期间也不排除，苹果为了抢占5G市场而提前推出5G版iPhone的可能。



苹果iPhone11 Max渲染图

今年iPhone11提升哪里呢？

根据当前消息，苹果iPhone11的人脸识别速度将会更快，即苹果进一步改进iPhone11屏幕刘海区域的传感器，并在相应的排列方式上也会有所调整。

苹果还会对摄像头进行升级，预计iPhone11的前置摄像头将从原来的700万像素提升至1200万像素。后置摄像头方面除了原有的主镜头+长焦镜头的定位，苹果这次还会增加加一个广角镜头，形成后置三摄布局。

此外，iPhone11机身的不锈钢边框可能进行阳极氧化处理，有别去年的边框抛光，虽然美观度下降，但是可以有效的减少划痕。

所以今年iPhone11还值得关注吗？嗯，还是别浪费太多时间了，不如多关注下Android阵营的产品。



苹果开始停产经典机型

03 高价背后 苹果用户陆续撤离

日前手机回收公司BankMyCell给出的统计报告显示，iPhone用户忠诚度降至8年来最低点，自2018年10月到现在，一共有近5万iPhone用户卖掉了自己的iPhone，其中只有73%升级至更新的iPhone型号，而在两年前，该数据一度到达92%。

苹果iPhone在国内市场上也同样出了用户关注度下滑的问题。根据中关村在线ZDC数据调研中心数据显示：

2019年上半年度手机品牌关注度，华为、OPPO、vivo已经坐稳用户关注度前三把交椅。相比较之下，苹果关注度排名第六，而在2018年时苹果关注度也是排名第六。

2019年上半年关注度占据前三的是华为P30 Pro、OPPO Reno 10倍变焦版、vivo X27。苹果iPhone XR关注度仅排在第七位，iPhoneXs Max关注度仅为第九位。

综上来看，苹果iPhone高价背后，导致的除了新用户增长数量放缓之外，老用户的陆续撤离问题也正在逐渐显现。

（文中图片来自互联网）

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