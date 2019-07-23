每日精选：30元以下厨房必选家居好物

家里的垃圾袋没过几周就又用完了？抹布也该换了吗？偶尔买一些厨房用品感觉“花钱如流水”，还不如在合适价格的时候多囤一些消耗品，等到要用的时候就可以直接拿出来用啦，今天为大家精选一些厨房好物！惊喜的价格，感人的品质~赶紧往下看吧！
收口垃圾袋
厨房大多数垃圾都是湿垃圾，垃圾袋质量好是刚需。为大家推荐一个能收口的垃圾袋，提垃圾下楼再也不怕臭味熏天啦！
不脏手，加厚工艺，高韧性，连榴莲也可以装哦！大容量也可以同时装下很多垃圾。精密热合封口，链接牢固，密封性好。
垃圾袋家用加厚手提式一次性批发卫生间抽绳拉极自动收口厨房塑料
立白洗洁精
茶余饭后就要开始洗完大作战！不想伤手？想有消毒功能？或许你可以试试这款洗洁精。
立白洗洁精除菌去油，一步到位更轻松。富含维生素E和茶籽精华，中性配方温和不伤手，天然安全，易漂易洗。甄选A类标准原料，可直接清洗果蔬。大瓶家庭装，1.45L可用很长时间哦！
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厨房抹布
厨房的洁净是抹布的功劳。用抹布时，是否有这些困惑：难清洗、残留水渍、费时费力、干太慢容易发霉。
珊瑚绒抹布，帮您轻松搞定！不易掉毛，吸水性好，一擦就亮，擦玻璃水无痕，快速干！双面双色，颜色丰富美观哦~
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海绵百洁布
抹布适用于清洗厨房饭碗表面的灰尘，而海绵擦布则更适合清洗泥垢或者不容易清洗的污渍。
擦布双层设计，海绵层起泡迅速，百洁布去污能力强。少量的清洁剂就可以清洗更多的碗筷，而且起泡率高，容易冲洗。高密度海绵吸水性强，手感细腻柔软，易于清洗。百洁布含砂去污粒子，分布在百洁布的纤维上，金刚砂材质，轻松去除顽固污渍。不仅可以刷碗，锅具、灶台也同样适用。
靓涤厨房抹布刷锅海绵擦百洁布不易沾油彩色去污清洁洗碗布40片
碗架沥水架
客厅卧室需要收纳，厨房同时也需要收纳！盘子碗横着堆积容易积水，竖着堆积没准是一个好方法。
双盘沥水碗架轻松解决你的多重烦恼。碗架甄选精材，用料厚实，防锈耐用！除了碗筷之外，还可以收纳刀具、筷子和菜板。厨房收纳神器，你值得拥有。
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水龙头沥水置物架
除了碗架厨具的收纳之外，当然也要为大家推荐一些收纳小神器，比如水龙头沥水置物架。
夹式可多档调节，免打孔，可拆卸。可以放置香皂或者毛巾等，轻松解决你的置物烦恼。
小菜板
菜板容易积水？不容易清洗？罗娅菜板，一款更懂你的菜板。
菜板防漏设计，再也不担心汁水留得到处都是了；生熟两用，方便清洗。作为妈妈，宝宝健康是很重要的，优质的材料能让你更放心，拒绝劣质的塑料或PP材质产品。而且是一款能进洗碗机的菜板哦，菜板耐热程度高达120度，用完菜板后可放入洗碗机高效杀菌。
Royalty line瑞士罗娅抗菌砧板防霉塑料菜板水果案板套装小案板
小零食干果花茶储存罐
粗粮花茶太多，要是没有储存罐的话，用的时候找起来特别麻烦~
这次为大家精选了好用不贵的储存罐，耐热玻璃不怕开水烫，开水消毒便可使用，可加热。多种用途，随心选择。
简着耐热玻璃储存罐密封瓶零食小厨房干果杂粮茶叶奶粉收纳储物罐
刨丝多用擦丝器
不会切丝？切丝不均匀？切丝容易伤到手？多功能擦丝器轻松解决你的烦恼~
三款刀片，粗丝细丝随意选择。全身水洗，清洗起来更方便哦~切丝刀为不锈钢刀片，还附赠一个盒子和盖子，盖子可以挡住灰层，盒子可以接收到切下来的丝，方便收纳，防滑设计让你使用更高效。
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有需要的小伙伴赶快下手吧！
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