每日精选：30元以下厨房必选家居好物

家里的垃圾袋没过几周就又用完了？抹布也该换了吗？偶尔买一些厨房用品感觉“花钱如流水”，还不如在合适价格的时候多囤一些消耗品，等到要用的时候就可以直接拿出来用啦，今天为大家精选一些厨房好物！惊喜的价格，感人的品质~赶紧往下看吧！

收口垃圾袋

厨房大多数垃圾都是湿垃圾，垃圾袋质量好是刚需。为大家推荐一个能收口的垃圾袋，提垃圾下楼再也不怕臭味熏天啦！





不脏手，加厚工艺，高韧性，连榴莲也可以装哦！大容量也可以同时装下很多垃圾。精密热合封口，链接牢固，密封性好。

立白洗洁精

茶余饭后就要开始洗完大作战！不想伤手？想有消毒功能？或许你可以试试这款洗洁精。





立白洗洁精除菌去油，一步到位更轻松。富含维生素E和茶籽精华，中性配方温和不伤手，天然安全，易漂易洗。甄选A类标准原料，可直接清洗果蔬。大瓶家庭装，1.45L可用很长时间哦！

厨房抹布

厨房的洁净是抹布的功劳。用抹布时，是否有这些困惑：难清洗、残留水渍、费时费力、干太慢容易发霉。





珊瑚绒抹布，帮您轻松搞定！不易掉毛，吸水性好，一擦就亮，擦玻璃水无痕，快速干！双面双色，颜色丰富美观哦~

海绵百洁布

抹布适用于清洗厨房饭碗表面的灰尘，而海绵擦布则更适合清洗泥垢或者不容易清洗的污渍。





擦布双层设计，海绵层起泡迅速，百洁布去污能力强。少量的清洁剂就可以清洗更多的碗筷，而且起泡率高，容易冲洗。高密度海绵吸水性强，手感细腻柔软，易于清洗。百洁布含砂去污粒子，分布在百洁布的纤维上，金刚砂材质，轻松去除顽固污渍。不仅可以刷碗，锅具、灶台也同样适用。

碗架沥水架

客厅卧室需要收纳，厨房同时也需要收纳！盘子碗横着堆积容易积水，竖着堆积没准是一个好方法。





双盘沥水碗架轻松解决你的多重烦恼。碗架甄选精材，用料厚实，防锈耐用！除了碗筷之外，还可以收纳刀具、筷子和菜板。厨房收纳神器，你值得拥有。

水龙头沥水置物架

除了碗架厨具的收纳之外，当然也要为大家推荐一些收纳小神器，比如水龙头沥水置物架。





夹式可多档调节，免打孔，可拆卸。可以放置香皂或者毛巾等，轻松解决你的置物烦恼。

小菜板

菜板容易积水？不容易清洗？罗娅菜板，一款更懂你的菜板。





菜板防漏设计，再也不担心汁水留得到处都是了；生熟两用，方便清洗。作为妈妈，宝宝健康是很重要的，优质的材料能让你更放心，拒绝劣质的塑料或PP材质产品。而且是一款能进洗碗机的菜板哦，菜板耐热程度高达120度，用完菜板后可放入洗碗机高效杀菌。

小零食干果花茶储存罐

粗粮花茶太多，要是没有储存罐的话，用的时候找起来特别麻烦~





这次为大家精选了好用不贵的储存罐，耐热玻璃不怕开水烫，开水消毒便可使用，可加热。多种用途，随心选择。

刨丝多用擦丝器

不会切丝？切丝不均匀？切丝容易伤到手？多功能擦丝器轻松解决你的烦恼~





三款刀片，粗丝细丝随意选择。全身水洗，清洗起来更方便哦~切丝刀为不锈钢刀片，还附赠一个盒子和盖子，盖子可以挡住灰层，盒子可以接收到切下来的丝，方便收纳，防滑设计让你使用更高效。

有需要的小伙伴赶快下手吧！

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