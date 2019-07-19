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    华为手机华为 Mate X（5G版全网通）

    疑华为Mate X 5G已经入网：搭载12GB内存

      [  中关村在线 原创  ]   作者：张金梁   |  责编：张金梁

    中关村在线消息：据工信部网站信息显示，7月15日华为一款型号为TAH-AN00正式登录入网信息。根据相关配置信息来看，该机很有可能就是华为Mate X 5G版。

    华为Mate X 5G折叠手机入网工信部，内存最高12GB

    华为Mate X 5G折叠手机入网工信部，内存最高12GB
    华为Mate X 5G折叠手机入网（图片来自长安数码君）

    公布的信息，华为TAH-AN00支持GSM、CDMA、CDMA2000、WCDMA、TDLTE、LTE FDD等网络，在5G网络上则支持NSA和SA两种组网方式。其中在5G网络下，拥有高达4.6Gbps巅峰速率，理论上下载完成1GB电影仅需3秒钟。

    外观设计信息上，华为TAH-AN00申请机型在颜色为星际蓝等配色，机身尺寸为161.3mm x 146.2mm x 11mm。

    主要硬件配上，华为TAH-AN00采用了8英寸的OLED屏，分辨率为2480x2200。内存方面则有6GB、8GB和12GB三种，机身存储方面则有128GB、256GB、512GB三种可选。摄像头则采用了4000万像素+1600万像素+800万像素的配置。

    华为Mate X 5G折叠手机入网工信部，内存最高12GB
    华为Mate X宣传海报

    但从屏幕信息就可推算出，华为TAH-AN00就是华为Mate X。早前Mate X的配置信息就显示，该机采用8英寸显示屏。再结合华为Mate X已经通过3C认证来看，Mate X上市日历已经临近。

    华为Mate X 5G折叠手机入网工信部，内存最高12GB
    疑似华为下半年发布会排期

    根据早前产业链消息，华为Mate X 5G手机国行售价可能为14999元，同时该机则会在今年9月上市。

    （文中图片来自互联网）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：疑华为Mate X 5G已经入网：搭载12GB内存http://news.zol.com.cn/722/7223533.html

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