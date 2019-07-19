外媒：Redmi K20系列将不会投放广告

中关村在线消息：据外媒最新报道，小米公司承诺，新发布的Redmi K20和Redmi K20 Pro将不会投放任何广告。这项举措无疑会受到用户的青睐，提高该系列产品的销量。

本月16日，小米印度官方发布消息称7月17日将在印度举办Redmi K20系列发布会，并随之发布一款黄金版Redmi K20 Pro（售价48068元人民币）。



Redmi K20系列发布会于7月17日在印度开售

Redmi K20系列包括Redmi K20和Redmi K20 Pro两款。Redmi K20 Pro搭载高通骁龙855处理器，采用6.39英寸的AMOLED全面屏，后置4800万广角镜头+800万长焦镜头+1300万超广角镜头三摄，前置200万升降式摄像头，电池容量为4000毫安，支持快充。Redmi K20搭载730处理器，后置IMX 582的4800万广角镜头，支持18W快充，

价格方面，Redmi K20分为两个版本，其中，6GB+64GB售价21999印度卢比（约合人民币2199元），6GB+128GB售价23999印度卢比（约合人民币2399元）；Redmi K20 Pro也分为两个版本，其中，6GB+128GB售价27999印度卢比（约合人民币2799元），8GB+256GB售价30999印度卢比（约合人民币3099元）。

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