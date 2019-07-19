小米西班牙推A3手机：48MP摄像头 249欧元

中关村在线消息：小米在西班牙召开发布会，正式推出了小米A3手机。目前该机手机已经开启预售，价格249欧元起（约合人民币1900元），计划7月24日正式上市。



小米西班牙推A3手机

小米A3外观设计上依旧是采用了水滴屏设计，背部为三摄像头为垂直竖排，整体上并无太多新意。不过小米A3是小米A系列首款屏幕指纹手机。

主要硬件配置上，小米A3采用了6.088英寸分辨率为1560X720的水滴屏；搭载骁龙665处理器，内存为4GB RAM和64GB ROM/128GB ROM，支持miccroSD卡拓展；运行原生Android One系统。



小米西班牙推A3手机

相机方面，小米A3后置三摄分别为4800万像素主摄+200万像素+800万像素118度超广角，前置3200万像素摄像头。

其他方面，配备4030mAh电池，支持18W快速充电、支持4G LTE网络、蓝牙5.0，以及保留了3.5mm耳机插孔。



小米西班牙推A3手机

发售信息上，小米A3现已经在西班牙开始接受预定，并于7月24日发售。小米A3的64GB版本售价249欧元（约合人民币1900元），128GB版本售价279欧元（约合人民币2152元）。另外早前还有消息称，小米还会发布A3 Pro和A3 lite版本，但是此次发布会上并没有做说明。

（文中图片来自互联网）

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