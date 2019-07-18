中关村在线消息：7月18日消息，据外媒报道，近日华为技术有限公司向欧盟知识产权局提交注册了两个全新的商标。这两个商标分别为Cine-Lens（电影镜头）和Camera Matrix（相机矩阵），似乎都与手机的摄像头有一定的关系。



华为注册电影镜头等商标：或将Mate30首发

据商标注册信息显示，Cine-Lens（电影镜头）主要与视频录制的功能相关，Camera Matrix（相机矩阵）则主要用于描述相机的形状。此前，曾经流出过一张华为Mate30的后置摄像头照片，而那张渲染图中镜头的形状与相机矩阵非常类似。



华为注册电影镜头等商标：或将Mate30首发

根据早前传闻，华为Mate30 Pro将采用麒麟985处理器，该芯片采用7nm+EUV（极紫外光刻工艺）工艺，该工艺可以使晶体管密度增加20%。

屏幕方面，该机采用了京东方生产的 6.7寸屏幕，支持4曲面弧形设计以及屏下指纹。

摄像头方面，该机新机搭载了后置四摄像头，其中包括一颗Tof镜头。该机还将配备55W快充，电池容量为4200mAh。

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