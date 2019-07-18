OPPO Reno率先支持双WiFi网络加速技术

中关村在线消息：今日，iQOO手机又公布一项新的手机黑科技——双WiFi加速技术。作为友商的OPPO自然也不甘落后，率先进行了双WiFi加速技术的尝鲜版系统推送。

ColorOS官微今天下午发文表示，双WiFi加速技术现在已经支持OPPO Reno 10倍变焦版用户尝鲜使用。据介绍这项技术可以使下载速度最高提升322%，网页加载速度提升44.5%。



OPPO推送双Wi-Fi网络加速尝鲜版系统

据了解，双Wi-Fi网络加速技术的原理是利用DBS/DBDC芯片能力，实现手机同时连接两个WiFi的效果。用户可以在连接主Wi-Fi的基础上，再连接另一个Wi-Fi，两个Wi-Fi同时工作，使游戏运行更稳定，下载速度更快，网页加载更顺畅。并且还支持同时连接一个路由器的5G与2.4G双频Wi-Fi。



双Wi-Fi网络加速技术可大幅提高网络速度

不过目前ColorOS还并没有将这个技术正式推送给所有用户，而是作为尝鲜版仅推送给了OPPO Reno 10倍变焦版的机型。推测可能是该技术目前还有些许小BUG待修复，所以向尝鲜的用户务必提前了解清楚，谨慎更新。

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