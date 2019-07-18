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    ROG手机ROG 游戏手机2（全网通）

    华硕ROG Phone 2入网 6.59英寸屏幕+5800mAh电池

      [  中关村在线 原创  ]   作者：朱枧甲   |  责编：马荣

    中关村在线消息：华硕将会于7月23日在北京凯迪拉克中心召开发布会，正式推出新一代电竞旗舰ROG Phone 2代。今日，该机部分信息已经被工信部官网公示出来。

    华硕ROG Phone 2入网 6.59英寸屏幕+5800mAh电池
    华硕ROG Phone 2入网证件照

    根据工信部数据显示，华硕ROG Phone 2的具体型号为ASUS-I001DA，入网日期为2019年7月15日。该机将搭载一块6.59英寸的屏幕，内置5800mAh超大电池，支持双卡双待，机身三围为170.99×77.6×9.78（mm），外观方面基本延续了上代产品的设计语言。

    华硕ROG Phone 2入网 6.59英寸屏幕+5800mAh电池
    华硕ROG Phone 2部分配置信息

    据此前曝光的消息，华硕ROG Phone 2还将搭载高通最新发布的骁龙855+旗舰处理器，配备6GB内存，运行Android 9操作系统。其Geekbench的跑分为单核3529分，多核11051分。

    ROG游戏手机2真机照曝光：支持60/90/120Hz刷新率
    ROG Phone 2刷新率支持三档调节

    另外，华硕ROG Phone 2的这块6.59英寸屏幕还支持最高120Hz刷新率，并支持60Hz、90Hz、120Hz三档任意调节。华硕官方还表示会与腾讯进行深度的合作，让游戏内容更多适配这款手机的硬件配置。

    （本文图片来自网络）

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