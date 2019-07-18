魅族16Xs珊瑚橙版明日发售：1499元起

中关村在线消息：魅族在今年5月份正式推出了千元轻旗舰——魅族16Xs，该机共发布了骑士黑、冰丝白、珊瑚橙和亚特兰蒂斯四种配色。但珊瑚橙配色一直没能成功上市，今日魅族科技官微透露，该配色将于7月19日上午10点正式开售。



魅族16Xs即将开售

据了解，魅族16Xs正面采用了一块与三星联合深度定制的6.2 英寸的Super AMOLED全面屏，造价高达300多万美元，在保留额头和下巴的同时，屏占比达到了90.29%。拥有视网膜级的色彩还原，高达103%NTSC 广色域，并能有效滤去33%有害蓝光，健康安全不伤眼。



魅族16Xs延续了常规屏幕的风格

魅族16Xs还是魅族首款三摄机型，其后置相机采用了4800万主摄（三星 S5KGM1）+500万黑白+800万AI的三摄组合，并且还与三星共同定制了超小型1600万像素前置摄像头模组，支持HDR+ 逆光自拍、AI人像美颜等功能，打造最自信的美颜自拍。



魅族16Xs后置三摄

核心配置方面，魅族16Xs搭载高通中端处理器骁龙675，相较于骁龙660处理器的单核性能提升了35%，综合性能提升了30% 。全系配备了6GB LPDDR4x内存以及最高128GB的闪存规格。内置4000mAh大电池，并支持18W mCharge快充技术。

价格方面，魅族16Xs 6GB+64GB版售价为1499元，6GB+128GB版售价为1699元。

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