中关村在线消息：据悉，Xbox Wire官方博客今天发布公告，确认将会参加下月在德国科隆举办的GamesCom游戏展。



微软参加科隆游戏展ProjectxCloud将公开亮相

在公告中概述了本次参展活动的计划，其中最令玩家激动的莫过于游戏流服务Project xCloud的首次公开测试。

微软高级产品营销经理Mark Skwarski在接受外媒The Verge采访中表示：“我们正在全球范围内扩大该计划。

我们已经将Project xCloud刀片服务器部署到全球13个地区的数据中心中。我们已经开始了Alpha测试。很多像我这样的员工已经开始测试Project xCloud。”

roject xCloud的现有技术已经能够串流3500款游戏，完全不需要游戏开发者进行任何调整或者优化。开发人员可以在不需要额外的代码库维护或者单独更新的情况下，就能实现跨平台游戏扩展。

当开发者对Xbox One版游戏进行升级的时候，不需要额外工作可以在Project xCloud上部署所有可用的版本。

目前还有1900多款适用于Xbox One的游戏目前仍在开发进程中，所有这些游戏都可以在Project xCloud上运行。

开发者可以继续使用现有的工具来开发游戏，同时我们也努力让最广泛的玩家可以访问他们的游戏。

本月初推特用户IdleSloth1984表示微软已经邀请Xbox和Windows Insider的“铁粉”在Android设备上测试xCloud。这就意味着xCloud首次向非微软员工和E3与会者提供私人测试。

（文中图片来自互联网）

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