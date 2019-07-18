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    微软参加科隆游戏展ProjectxCloud将公开亮相

      [  中关村在线 原创  ]   作者：王隼   |  责编：张剑锋

    中关村在线消息：据悉，Xbox Wire官方博客今天发布公告，确认将会参加下月在德国科隆举办的GamesCom游戏展。

    微软参加科隆游戏展ProjectxCloud将公开亮相
    微软参加科隆游戏展ProjectxCloud将公开亮相

    在公告中概述了本次参展活动的计划，其中最令玩家激动的莫过于游戏流服务Project xCloud的首次公开测试。

    微软高级产品营销经理Mark Skwarski在接受外媒The Verge采访中表示：“我们正在全球范围内扩大该计划。

    我们已经将Project xCloud刀片服务器部署到全球13个地区的数据中心中。我们已经开始了Alpha测试。很多像我这样的员工已经开始测试Project xCloud。”

    roject xCloud的现有技术已经能够串流3500款游戏，完全不需要游戏开发者进行任何调整或者优化。开发人员可以在不需要额外的代码库维护或者单独更新的情况下，就能实现跨平台游戏扩展。

    当开发者对Xbox One版游戏进行升级的时候，不需要额外工作可以在Project xCloud上部署所有可用的版本。

    目前还有1900多款适用于Xbox One的游戏目前仍在开发进程中，所有这些游戏都可以在Project xCloud上运行。

    开发者可以继续使用现有的工具来开发游戏，同时我们也努力让最广泛的玩家可以访问他们的游戏。

    本月初推特用户IdleSloth1984表示微软已经邀请Xbox和Windows Insider的“铁粉”在Android设备上测试xCloud。这就意味着xCloud首次向非微软员工和E3与会者提供私人测试。

    （文中图片来自互联网）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：微软参加科隆游戏展ProjectxCloud将公开亮相http://news.zol.com.cn/722/7221979.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/722/7221979.html report 1117 中关村在线消息：据悉，Xbox Wire官方博客今天发布公告，确认将会参加下月在德国科隆举办的GamesCom游戏展。微软参加科隆游戏展ProjectxCloud将公开亮相在公告中概述了本次参展活动的计划，其中最令玩家激动的莫过于游戏流服务Project xCloud的首次公开测试。微软高级产...
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