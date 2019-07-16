2019年上半年科技圈十大创新 人造肉汉堡来了

科技和创新是永不落幕的话题。2019年已经过半，在今年上半年中科技圈中又涌现出很多创新技术，今天我们就来盘点一下，2019上半年哪些令人眼前一亮的十大创新

折叠屏手机



华为Mate X

三星、华为市场上唯二推出折叠屏手机的厂商，并且预计会在8月份上述两家厂商的折叠屏手机将会正式上市。



除了三星华为外，柔宇科技、小米、联想等也都纷纷展示了其在未来折叠屏技术上的产品，以及计划。

Z点评：折叠屏手机推出后，平板电脑将会是被冲击最大的一方。另外，手机与PC之间的界限也将逐渐模糊。

屏下摄像头技术



屏下摄像头技术

OPPO在MWC上海2019大展上正式对外展示了屏下摄像头demo。OPPO的这项技术被命名为“透视全景屏”，采用了定制摄像头模组以捕捉更多光线；分区域显示的方式搭配透过率更高的“透明材料”，让光线能够更充分地穿过屏幕。



此外，通过多帧HDR算法、去雾算法、以及自动白平衡算法的优化，“透视全景屏”可实现完整的拍照体验，并将在未来支持包括智慧美颜、滤镜等拍照功能。

该项技术最直观体现就是屏占比的大大提高，为消费者带来更好的沉浸式体验。

Z点评：屏下摄像头这项技术，可以说为其他手机厂商打开了一个全新的思路，智能手机做全面屏除了弹出式摄像头之外，还能有屏下摄像头这种解决方案。

刷脸支付



刷脸支付

刷脸支付是以AI智能视觉算法为核心的一种线下场景支付技术。目前支付宝已经发布了新一代的刷脸支付工具蜻蜓2，除了技术升级外还带来了成本的降低，达3成。未来刷脸支付的普及将会对线下零售从数据采集、存储、分析到店铺智能化管理的变革。



在同质化的激烈竞争下，刷脸支付凭借着新颖与便利，能够快速吸引新用户入驻，达到占领市场、增加用户粘性的目的。

Z点评：刷脸支付意义不是技术，而是在于对消费人群、商品、场景、终端等要素的数字化升级。同时这也是支付宝不惜大力补贴也要推行刷脸支付的原因。

方舟编译器



方舟编译器

华为方舟编译器是为改进和提升Android操作系统效率而推出的一项技术。它可以一次性将Java等高级语言直接编译为机器码，在手机安装App后可全速运行程序。



根据华为实验室的测试数据，EMUI 9.1在仅仅对系统组件System Server应用了华为方舟编译器后，就可以使系统操作流畅度提升24%，系统响应性能提升44%，第三方应用重新编译后流畅度可提升60%。

Z点评：方舟编译器的推出很大程度上是华为对于Android生态的一次挑战。未来华为要的不是Android能够运行多么流畅，要的是建立华为自己的生态做基础。

语音AI



语音AI

语音AI正在逐步渗透到公共设施之中，随着端云一体语音交互模组的成熟，未来在移动设备或者是其他设备上，与你对话的并不一定是“人”。甚至当一些特定对话通过图灵测试之后，会说话的公共设施会越来越多。



Z点评：语音AI也是AI落地的一个方面，未来AI将会渗透到各个领域。

数字身份



数字身份

eID技术将能把身份证、钥匙、钱包集于一体。未来出示手机就可完成身份验证、酒店登记、开锁入住、上网注册登录和购物交易等操作。



另外，eID在电子政务、民生服务和金融领域的线上和线下的典型应用。并且未来公民在线上使用时，不需要反复刷脸、反复填写个人姓名和身份证号码，只要一个能加载eID就行。

Z点评：数字身份技术成熟之后，出门可能真的就不用带身份证了。但是数字身份背后的隐私危机也是不能掉以轻心。

科技医疗



Apple Watch已经能够支持心电图功能

Apple Watch已经能够支持心电图功能。腾讯推出“腾讯觅影”；谷歌和亚马逊在追求智能家居、制药、医疗设备不仅如此，AI、物联网等一大批新技术都被应用到医疗当中去，并时刻影响生物技术的未来。



以上这些都是几年前很难想象的。同时科技与医疗的紧密结合，将会加速医疗信息化转型,全面改善医疗服务，最终带来的是医疗成本的降低。

Z点评：医疗成本的降低，将对缓解老龄化危机有至关重要作用。

5G网络





5G网络

今年正是我国的5G元年，工信部已经正式发放了5G商用牌照，除了传统三大运营商外，这次中国广电也拿到了一块5G牌照，看来中国的5G将会有更大的计划。



手机厂商们华为、中兴、OPPO等厂商已经抢先公布了自己的5G手机。这一次中国在5G中掌握着核心技术，具有很大的竞争优势，也是将我国建设成为一个5G大国的绝佳机会。

Z点评：5G带来的是一个多行业融合的机遇。同时5G又可以可催生自动驾驶、车联网、智能制造、工业互联网、智慧城市等全新应用。因此5G不仅是一次通讯技术升级，更是一个国与国较量的基础。

自动驾驶



自动驾驶

自动驾驶经历了去年的低谷之后，今年将会进入一个冷静期。但是今年头部厂商，如特斯拉、谷歌、百度除了继续试验外，更多的会将目光投入到自动驾驶落地场景中去。



同时围绕自动驾驶还将会出现更多的合纵连横，最终谁将一统自动驾驶的标准，谁就是这一领域霸主。

从国家层面来看，推动自动驾驶汽车落地的政策也在变多，就在前不久，浙江也公布了全省首个省级自动驾驶与智慧出行示范区。

Z点评：自动驾驶今年将会进入一个探索场景化落地的关键时期。并且各个汽车巨头之间的合作与竞争也会是一种主流。

人造肉汉堡



人造肉汉堡

联合国预测，世界人口数量在2050 年将达到98 亿。人口的增长对于地球环境承载力是一个大大考验。



所以人造肉出现了。他是在实验室状态下培育的素肉，能在不破坏环境的情况下接近真实肉类的味道和营养价值。目前已经有成形的植物性素肉；2020年左右可研制成功实验室人造肉。

Z点评：人造肉的出现将会在满足人们口腹之欲的同时，大大缓解畜牧业对于环境以及其后所带来的影响。

结语

科技与创新的话题远没有结束，几个月之后又会有新技术或者是创新产品出现。如果把眼光再远一些，这个榜单上又会有出现什么样的技术呢？！不好说，但能上这个榜单的必定是为了人类福祉所发明创造的技术。

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