用户认不出自己的iPhone 这些年苹果得了什么病

中关村在线消息：随着苹果公司首席设计官乔纳森·艾维的离职，越来越多的人开始回顾近几年苹果公司的产品设计，尤其是iPhone手机的设计。然而有一个令人尴尬的事实是，许多苹果的忠实用户已经开始逐渐认不清他们已经购买过的iPhone产品了。





近期国外知名二手交易网站Decluttr发布了一份有趣的调研报告，主要内容是询问一些知名品牌手机的用户，看看他们能否分清不同的机型。令人大跌眼镜的是，仅有44%的用户可以分辨得清 iPhone XR 和 iPhone 7 。尽管iPhone X和iPhone XS有更多用户能够分辨得清，但比例也仅仅是五成左右。

究其原因，近几年苹果产品外观变化越来越小是用户们分辨不清他们使用的具体是哪部手机的根本原因。事实上，从iPhone 6开始，苹果手机的外观就已经进入了一个“小修小补”的时代。后置双摄像头的加入，也没有让苹果对于整个手机的外观进行较大的变更。期间，苹果推出了iPhone SE和iPhone 5C，才真正给人一丝较为“新鲜”的感觉。





最近五年以来，真正给人一种iPhone“变了”的感觉的智能手机，恐怕也只能是2017年上市的iPhone X了。iPhone最大的变化就是引入了面部识别功能Face ID。由于新技术的加入，苹果不得不在前置摄像头上动了一番脑筋，“刘海屏”横空出世。



尽管我们前面提到“刘海屏”是iPhone近年来在外观上做出的最大改变，但是iPhone X公布之后，受到批评最多的恰恰就是他的外型。刘海屏的到来和Home键的消失成为了人们最重要的吐槽对象。





然而，乔纳森·艾维本人却并不那么看。他表示iPhone X绝对是一款科技感十足的手机，这款手机所包含的新技术就是代表了未来，全面屏设计+人脸识别的组合，让人体验后绝对难以忘怀。同时，艾维还批评了iPhone 7系列的设计，认为这两款手机过于呆板，就像是木头一样。

从上面这样的表态不难看出，艾维更加看重iPhone整体的科技感和未来感。不过，苹果对于iPhone的设计似乎已经陷入了怪圈之中，那就是没有革命性的新技术时，苹果很难对手机的外型进行大的调整。即便安卓厂商将屏占比继续提升的前提下，苹果似乎更愿意保留当下的形态。从目前流出的渲染图来看，iPhone XI依旧在外型上没有大动，除了“浴霸”摄像头，手机的正面与iPhone XS并没有太大的区别。



艾维其实是希望改变现有局面的那一个，2017年底艾维重回苹果工业设计和用户界面团队。但是，iPhone XS和现在流出的iPhone XI却依旧让人难言满意。此前有知情人士透露，艾维离职原因是因为“一些资历较深的员工，不愿意继续对现有产品进行增量更新”，或许也能解释iPhone外型为什么变化不大。





苹果已经向服务型公司转型，这是一个不争的事实。不过，硬件仍然是苹果这家老牌厂商的根基。iPhone销量不断疲软的今天，希望苹果能够给出一个精彩的解答，而不是十年后的某天我们再提起iPhone，心中充满了惋惜。

（本文图片来自互联网）

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：用户认不出自己的iPhone 这些年苹果得了什么病http://news.zol.com.cn/721/7217520.html