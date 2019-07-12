诺基亚9 PureView印度开卖：骁龙845 售价超五千

中关村在线消息：早在今年2月份时，诺基亚就曾发布了诺基亚9 PureView旗舰机型。今日，诺基亚所属公司HMD Global宣布该机将正式登陆印度市场，售价为49999印度卢比（约为5030元人民币）。



诺基亚9 PureView印度售价超五千人民币

据了解，印度版的诺基亚9 PureView与此前在其他国家上市的配置保持一致，依然采用无刘海5.99英寸2K屏，支持HDR10，核心搭载高通骁龙845处理器，提供6GB+128GB 存储组合，并支持Qi无线充电和屏幕指纹等技术。



诺基亚9 PureView综合素质依然不错

这样一款搭载了前代处理器的手机被定价为五千元人民币，在今天的这个市场显得有些格格不入。不过好在该机的其他方面放在现在依然并不落后，而且其最大的亮点是后置蔡司五摄像头，并且镜头没有凸起。这五颗都是1200万有效像素、F1.8光圈、1.25微米像素尺寸，其中两个是RGB彩色，其他是黑白色。



诺基亚9 PureView的后置五摄模组

在用户拍照时，五颗摄像头会同时拍摄不同曝光的照片，然后结合协处理器(ASIC芯片)、多帧合成算法，输出画质表现更高的照片，而要处理的像素总量达到了6000万，并支持RAW，动态范围也达到了12.4档。

（本文图片来自网络）

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：诺基亚9 PureView印度开卖：骁龙845 售价超五千http://news.zol.com.cn/721/7217148.html