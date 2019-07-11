2019中国互联网大会互联网国际高层年会成功举办

中关村在线消息：2019（第十八届）中国互联网大会期间，以“国际合作促进行业高质量发展”为主题的互联网国际高层年会顺利召开。论坛邀请到了国际互联网名人堂专家，知名中外企业和相关机构代表，共同分享和展望全球行业前沿，探讨最新网络发展趋势。

中国互联网协会副秘书长宋茂恩出席论坛并致辞。他表示，互联网的发展离不开良好的国际合作，各国需要加强合作，深化交流，共同把握好数字化、网络化、智能化发展的机遇，寻求新一轮的创新、转型与突破，共建网络空间命运共同体，实现互联网的更好、更快发展。



中国互联网协会副秘书长宋茂恩致辞

Stephen Wolff、Werner Zorn两位国际互联网名人堂专家分别就互联网国际合作、互联网合理使用政策等议题作特别演讲。



中国信息通信研究院副总工程师续合元，Google北京研发中心总经理陆韵晟，WeWork大中华区总经理艾铁成，SAP首席数字化转型专家孙惠民，马来西亚数字经济发展局副总裁丘伟宗，中国电信国际有限公司副总裁张萍，第一视频集团首席发展官、迪拜中阿卫视台长杨威，中兴通讯5G行业产品线副总经理、IoT产品线总经理马金，腾讯公司安全专家陈慧慧等中外知名企业代表和专家围绕“艺术与数字技术的结合”、“基于科技的未来工作方式”、“软件定义未来”、“数字丝路国际合作”、“国际化运营与布局”、“中阿文明互鉴新领域”、“5G赋能行业”、“共建国际合作生态体系”、“跨境数据安全与治理”等多个议题进行主题发言和分享。

中国互联网协会将继续发挥好桥梁、纽带和中外行业交流使者的作用，着力搭建高层次、国际化的交流合作平台，通过坚持开放融通、合作共赢的原则，开展国际合作，为全球互联网发展贡献新的智慧。

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