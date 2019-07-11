中关村在线消息：7月11日消息，近日国家知识产权局公布了2019年上半年国内（不含港澳台）发明专利授权量数据。这其中，OPPO公司的专利授权量达到了1312件，位列榜单的第三位。专利授权量的前两名分别为华为和中国石化。



OPPO公布上半年专利授权量：全国第三

根据数据显示，截至2019年7月8日，OPPO公司在全球的专利申请量已经超过37000件，授权数量则超过11000件。这其中，发明专利申请数量超过31000件，发明专利申请在所有专利申请中占比85%。

OPPO的新专利已经体现到了他们的产品上。上个月的时候，OPPO首次展示了屏下相机技术，这将是未来全面屏手机的发展趋势。

与屏下指纹类似，屏下摄像头目的是为了提高屏幕占比，解决方案是将一个相机组件放在屏下，包括镜头和传感器等等，从而实现屏下摄像头。这样一来，手机省去了为前置摄像头预留空间的烦恼，又能满足用户自拍需求。

不过，据现场体验者的反馈来看，OPPO屏下相机手机的前置拍照效果还不够理想。很多体验者表示“有一种雾蒙蒙的感觉”，这是目前最大的问题。对此，OPPO表示将会开发HDR算法，有效去除雾化效果，让屏下相机技术达到完美状态。

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