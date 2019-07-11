    热点：
    ZOL首页 > 新闻中心 > 业界资讯 > 事件 > 正文

    全面屏2.0 Galaxy A系列或成三星新技术试验机

      [  中关村在线 原创  ]   作者：李国栋   |  责编：吴晓宇

    中关村在线消息：据外媒报道，Samsung 正在进行全面屏2.0智能手机的研发，将手机屏幕延伸到了侧边。全面屏2.0中，手机采用柔性屏，并且屏幕的边缘极度弯曲，覆盖传统的侧边框的位置，甚至已经延伸到手机的背面。如此的设计便意味着，传统的手机边框或许将完全消失，侧面的按键也将因此而没有存在的可能。

    全面屏2.0：Galaxy A系列或已成为三星新技术试验机
    Samsung 正在进行全面屏2.0智能手机的研发

    目前，Samsung已经提交和公布出了一些专利，我们可以看到其中关于屏幕的专利占大多数。例如可拉出屏幕设计，使屏幕可以增加60%；全面屏鹅卵石外观设计；双弧形（左侧和右侧均为屏幕）屏幕设计；伸缩屏幕，采用可左右伸缩设计等。这些新的屏幕外观设计，表明了Samsung的研究重心。

    全面屏2.0：Galaxy A系列或已成为三星新技术试验机
    Samsung 可能会在Galaxy A 系列使用新技术

    Samsung 并不会将新技术直接用于旗舰机型上，Samsung 可能会选择在Galaxy A 系列智能手机上率先使用新技术。

    根据外媒猜测，Samsung Galaxy A100 可能不会在2019年发布了，可能会在2020年初推出该设备。

    （本文图片源自网络）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：全面屏2.0 Galaxy A系列或成三星新技术试验机http://news.zol.com.cn/721/7216702.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/721/7216702.html report 826 中关村在线消息：据外媒报道，Samsung 正在进行全面屏2.0智能手机的研发，将手机屏幕延伸到了侧边。全面屏2.0中，手机采用柔性屏，并且屏幕的边缘极度弯曲，覆盖传统的侧边框的位置，甚至已经延伸到手机的背面。如此的设计便意味着，传统的手机边框或许将完全消失，侧面...
    • 猜你喜欢
    • 最新
    • 相关
    手机版阅读 即时更新
    中关村在线首页新闻中心首页

    热门搜索

    华为畅享9PlusAWE台北电脑展mwc
    热词：智能穿戴汽车科技三菱空调
    • 24小时热文
    • 本周热评
    • 精品图赏
    推荐问答
    提问
    • 论坛精选
    • 最热回答
     0

    下载ZOL APP
    秒看最新热品