全面屏2.0 Galaxy A系列或成三星新技术试验机

中关村在线消息：据外媒报道，Samsung 正在进行全面屏2.0智能手机的研发，将手机屏幕延伸到了侧边。全面屏2.0中，手机采用柔性屏，并且屏幕的边缘极度弯曲，覆盖传统的侧边框的位置，甚至已经延伸到手机的背面。如此的设计便意味着，传统的手机边框或许将完全消失，侧面的按键也将因此而没有存在的可能。



Samsung 正在进行全面屏2.0智能手机的研发

目前，Samsung已经提交和公布出了一些专利，我们可以看到其中关于屏幕的专利占大多数。例如可拉出屏幕设计，使屏幕可以增加60%；全面屏鹅卵石外观设计；双弧形（左侧和右侧均为屏幕）屏幕设计；伸缩屏幕，采用可左右伸缩设计等。这些新的屏幕外观设计，表明了Samsung的研究重心。



Samsung 可能会在Galaxy A 系列使用新技术

Samsung 并不会将新技术直接用于旗舰机型上，Samsung 可能会选择在Galaxy A 系列智能手机上率先使用新技术。

根据外媒猜测，Samsung Galaxy A100 可能不会在2019年发布了，可能会在2020年初推出该设备。

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