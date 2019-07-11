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    红米手机Redmi 7A（2GB/16GB/全网通）

    印度用户依然偏爱百元机 Redmi 7A印度首销火热

      [  中关村在线 原创  ]   作者：朱枧甲   |  责编：马荣

    中关村在线消息：今日，小米旗下最新一代百元入门机Redmi 7A在印度开启首销，起售价为5799印度卢比（约为580元人民币）。小米全球副总裁、小米印度业务负责人Manu Kumar Jain称，此次Redmi 7A仅用了几秒钟便全部售罄。

    印度用户依然偏爱百元机 Redmi 7A印度首销火热
    Redmi 7A在印度首销火热

    Manu Kumar Jain表示目前正在全力提高该机产能，在7月18日将会有更大规模的现货销售。另外，值得注意的是，该机在印度当地会提供高达两年时间的质保服务。他表示：“这是您一直期待的惊喜，我们对红米7A的品质非常有信心。”

    印度用户依然偏爱百元机 Redmi 7A印度首销火热
    Redmi 7A屏幕大小为5.45英寸

    据了解，Redmi 7A正面搭载5.45英寸HD护眼屏，屏幕比例为18：9；核心配置方面，搭载高通骁龙439八核处理器，最高主频2.0GHz，采用2+1卡槽支持最高256GB存储扩展；标配4000mAh大电池，支持10W快充功率；其后置相机为1300万像素，PDAF疾速对焦，支持AI美颜、全屏拍照等功能。

    印度用户依然偏爱百元机 Redmi 7A印度首销火热
    Redmi 7A支持一定的生活防水

    除此之外，Redmi 7A整机还做了P2i纳米防护涂层处理，其表面有一层均匀覆盖的斥水膜，在有液体溅落到手机表面时，表面的图层能够像荷叶一样疏导水滴。另外，该机的耳机接口、USB接口以及SIM卡托等开孔处都配备了胶套，以降低油液、汗液等带来的意外风险。

    （本文图片来自网络）

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