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    Motorola P50工信部入网 下周开启预售

      [  中关村在线 原创  ]   作者：朱枧甲   |  责编：马荣

    中关村在线消息：上周，联想官方正式公布了新机Motorola P50，并宣布该机将在7月15日开启预约，7月20日正式开售。今日，该机已正式通过工信部认证。

    摩托罗拉P50入网工信部：后置双摄+3290mAh电池
    Motorola P50工信部证件照

    工信部信息显示，Motorola P50采用6.34英寸的显示屏，屏幕分辨率为1080×2520；CPU主频为2.2GHz；共提供128GB、256GB、512GB三种储存版本，并支持最高128GB TF卡扩展；内置3290mAh电池；运行Android 9操作系统。

    摩托罗拉P50入网工信部：后置双摄+3290mAh电池
    Motorola P50工信部认证信息

    根据此前联想官方公布的信息，Motorola P50采用的是一块6.34英寸的LCD挖孔屏，前置2500万像素镜头开孔位于屏幕左上角；该机搭载三星Exynos 9609处理器；还支持双卡双4G双VoLTE、蓝牙5.0、NFC等配置。

    联想正式公布motorola p50配置：21:9打孔屏设计 Motorola P50详细配置图

    该机的背部采用四曲面3D玻璃设计，后置指纹识别与logo整合在一起；后置相机为双摄像头，规格分别为4800万主摄+500万景深镜头，其中主摄光圈为F/1.7，支持OIS，副摄光圈为F2.2。

    （本文图片来自网络）

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