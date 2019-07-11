中关村在线消息：近日据外媒消息，一种名为 Agent Smith 的新型 Android 恶意软件已经感染了 2500 万部手机，其目的是推送广告或劫持有效的广告事件。



Agent Smith恶意软件感染约2500万安卓设备被

受害者被引诱从第三方应用商店下载伪装成照片应用程序、色情相关应用程序或游戏等病毒程序，一旦下载完毕，这些程序就会下载 Agent Smith。

该恶意软件通常伪装成 Google Updater、Google Update for U 或 com.google.vending 等实用工具 ，并对用户隐藏其图标。

接下来，恶意软件检查目标手机上的应用程序，然后获取带有恶意广告模块的“补丁”识别 APK 的更新。

为了完成更新安装过程，恶意软件利用 Janus 漏洞，该漏洞可以让其绕过 Android 的 APK 完整性检查。Janus 是一个可追溯到 2017 年的 Android 漏洞。

Check Point 估计，每个受害者手机上可能有多达 112 个应用程序被那些显示广告的应用程序所取代。他们写道：

一旦完成了杀毒链，Agent Smith 就会利用用户应用程序来显示广告，表面上只是用来推销广告，但是它的运营商可能会利用它来做更坏的事情，比如窃取银行凭证。

Check Point 说，Agent Smith 潜伏在第三方应用商店，如 9 App，主要为印度用户，阿拉伯人和印度尼西亚用户服务。

受感染数量最多的是印度(超过1 500万)，其次是孟加拉国(超过250万)和巴基斯坦(近170万)，印度尼西亚以 57 万个受感染的设备名列第四。

在沙特阿拉伯(245 K)、澳大利亚(141 K)、英国(137 K)和美国(303 K)的设备上也出现了感染。

该恶意软件并不局限于只感染一个应用程序，它将取代其目标列表中的任何和全部，受感染的设备将逐渐得被重新检查，并提供最新的恶意补丁。

研究人员认为Agent Smith 提醒我们，仅靠系统开发人员的努力还不足以建立一个安全的 Android 生态系统，它需要系统开发人员、设备制造商、应用程序开发人员和用户的关注和行动，以便及时修补、分发、采用和安装漏洞修补程序。

（文中图片来自互联网）

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