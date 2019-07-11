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    郭明錤：新iPhone将使用超小前摄 缩小刘海面积

      [  中关村在线 原创  ]   作者：朱枧甲   |  责编：马荣

    中关村在线消息：前段时间，有消息称苹果将在这个月开始试产新款iPhone手机，在8月份开始大规模量产，预计发布时间会在9月12日左右。近日，著名分析师郭明錤在最新报告中提出了对今年iPhone产品的最新预测。

    郭明錤：新iPhone将使用超小前摄 缩小刘海面积
    郭明錤认为今年iPhone的刘海面积会缩小

    郭明錤表示，苹果将会为新款iPhone配备搭载一款尺寸超小的前置摄像头，进而缩减屏幕上方刘海的面积，进而提升屏幕的屏占比。

    另外，除了刘海面积可能会有变化外，还很多分析师认为苹果将不再生产压力敏感屏幕，也就是说不再支持3D Touch 功能，他们表示苹果正在寻找更便捷的功能代替它。

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    根据此前的消息，三款新iPhone的处理器都将升级为A13。同时iPhone XR的相机将升级为双摄，增加了一颗用于变焦的镜头；而另外两款机型将升级为三摄，但是三颗镜头的像素都是1200万，仅仅是在前代的基础上，增加了一颗超广角镜头。

    三款新iPhone精准保护壳曝光：激凸的方形摄像头模组辣眼睛
    网曝iPhone XR2代渲染图

    除此之外，还有消息称今年的三款新iPhone都支持无线反向充电功能，不过以iPhone的电池容量给其他手机设备充电显然是不现实的，其最大的作用应该就是给配备了无线充电盒的新AirPods充电。同时，新款iPhone还会随机配备18W USB-C电源适配器和Lightning转USB Type-C数据线。

    （本文图片来自网络）

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