三星A50s安兔兔跑分曝光 处理器略强于骁龙660

中关村在线消息：日前，有媒体曝光一款疑似Galaxy A50s的手机出现在了GeekBench跑分库中。今日，安兔兔官微也表示在后台发现了该款机型，最终跑分为151136。



三星Galaxy A50s现身安兔兔数据库

安兔兔表示，这款疑似三星Galaxy A50s的新机屏幕分辨率为2340×1080，搭载三星自家的Exynos 9610处理器，并配备4GB+64GB存储组合，运行基于Android 9操作系统。这也与此前GeekBench数据保持一致。



三星Galaxy A50s搭载了Exynos 9610处理器

另外，安兔兔还表示从Exynos 9610处理器的跑分数据来看，这款处理器的表现略强于骁龙660，但还不及骁龙675以及骁龙710等。

据了解Exynos 9610是三星一颗定位中端的处理器，采用八核心设计，包括四颗2.3GHz的Cortex-A73架构大核以及四颗1.6GHz的Cortex-A53架构小核，GPU为Mali-G72 MP3。



A50是三星首款搭载屏下指纹的非旗舰机型

不过目前还没有更多关于该机的准确信息流出，但根据近段时间的爆料，三星内部正在准备进一步扩展出更多的Galaxy A系列机型，此前还有传出Galaxy A30s、Galaxy A20s和Galaxy A70s以及Galaxy A9的继任者等等。

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