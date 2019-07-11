2019年十大科技趋势盘点 令人心潮澎湃

2019年已经过去了一半了，科技界在今年上半年都有哪些两眼的成绩呢？今天我们就来盘点一下2019上半年的十大科技趋势。

01 5G网络





不用多说，今年正是我国的5G元年，工信部已经正式发放了5G商用牌照，除了传统三大运营商外，这次中国广电也拿到了一块5G牌照，看来中国的5G将会有更大的计划。

手机厂商们也都已经蠢蠢欲动，华为、中兴、OPPO等厂商已经抢先公布了自己的5G手机。

这一次中国在5G中掌握着核心技术，具有很大的竞争优势，也是将我国建设成为一个5G大国的绝佳机会。

对于5G的运用，中国正在积极部署，已经有三座城市宣布要打造5G智慧之城，基于5G全面推进我国的智慧城市建设。

02 智慧城市





智慧城市是通过利用各种信息技术和创新概念，将城市的系统和服务打通、集成，以提升资源运用的效率，优化城市管理和服务，以及改善市民生活质量。

当然这个概念并不是在今年提出的，但作为智能化和大数据技术的落地实践，智慧城市在今年仍然是各大有能力的公司在积极推进部署的。

智慧城市目前落地的领域主要集中在智慧交通、智慧政务、智慧小区、智慧景点以及部分智慧园区，是智能化社会建设的实验田。

我国目前部分城市也开辟了智慧城市的整体试点，比如著名的雄安新区。随着5G的跟进，智慧城市的打造也将加快进程。

华为、阿里、腾讯、百度等科技巨头都在积极推进智慧城市项目，这是一个综合体的实验项目，具有很大的社会意义与科学意义，也会是科技圈持续投入关注的领域。

03 自动驾驶





自动驾驶热今年仍在继续，除了像特斯了、谷歌、百度这样的巨头公司在实验自动驾驶整车，围绕车联网也诞生了越来越多的初创公司。



从国家层面来看，推动自动驾驶汽车落地的政策也在变多，就在前不久，浙江也公布了全省首个省级自动驾驶与智慧出行示范区。

成果方面，百度将在今年推出自动泊车系统，德国计划从无人卡车切入自动驾驶汽车上路，法国大陆集团自动驾驶出租车技术投入批量生产。等等这些都在说明，自动驾驶在今年的热度没有减退。

04 空间探索





外层空间探索是人类自古以来的向往，今年在空间探索领域也有了很大的成果，尤其以中国为代表，在空间探索方面力度越来越大。

首先当然就是震惊全世界的人类首张黑洞照片，这张照片对人类的意义重大，它第一真正意义上证明了黑洞的存在，也印证了爱因斯坦的相对论。

而对于中国来说，嫦娥四号在今年登陆月球背面极大鼓舞了中国人的士气，这是中国的第一次登月成功，是伟大的一步。那些接下来中国人踩上月球的表面还会远吗？

05 自主化





由于美国与中国的战役关系恶化，尤其是华为、中兴等一系列中国品牌被列入美国所谓的“实体名单”，中国科技制造业底层技术，尤其是芯片的自主化能力就被民众广泛关注。

芯片自主化以及系统自主化无疑将成为中国科技企业的重要课题，势必成为新的趋势和方向。腾讯创始人马化腾也在采访中强调了自主化的重要性。

除了大家已经熟知的华为麒麟芯片之外，中兴的7nm工艺芯片也已经完成设计并量产，中兴还宣布已经在研发5nm工艺的5G芯片。

系统方面，华为的鸿蒙系统已经广受人们关注，今年就将正式与我们见面。除此之外，我国的互联网安全自主可控仍然是国家的重要战略目标，这个趋势是不会变的。

06 民营航天





航天事业在很多人看来都是举全国之力，由国家主导的超大型工程项目，但马斯克的SpaceX让人们看到了民营航天的希望。

今年SpaceX要更进一步，这次要把人送入宇宙，实现载人航天的民营化，这将是伟大的一次跨越。

受到SpaceX的激励，咱们国内的人才们也坐不住了，因此中国也涌现出一批民营航天公司，而且已经做得有模有样了。

蓝箭航天的“朱雀一号”、零壹空间的OS-M系列运载火箭、星际荣耀双曲线一号遥一火箭等等中国民营火箭公司也都进行了尝试发射，尽管以失败居多，但这股浪潮已经起来了。

07 新能源





随着地球自然环境恶化的日益加剧，放弃传统燃料而选择新能源是全球的大趋势，也是必然的选择。

在新能源利用上，燃油车的替代工作正在加快，部分欧洲国家已经制定了禁止燃油车上路的倒计时计划。我国虽然还没有这么激进，但新能源车的推进工作也在加快。

我国新能源车企也越来越多，更多传统车企和初创电动汽车公司入场，部分互联网品牌的电动企汽车在今年要实现量产交付，这个速度在不断加快。

电动车的电池技术也在快速发展，这其中比亚迪具有相当的实力。在推广落地方面，公共交通工具的新能源化速度在加快。

除了电能，中国还在探索新的可用能源，比如对可燃冰开采的持续研究，今年中国还发现了一种高温干热岩体，也可能是未来作为替代能源的重要力量。

08 量子科学





量子科学在全球都是最热门的科学研究领域之一，继去年墨子号量子卫星震惊世界后，今年我国在量子科学方面依然取得了很多新的成果。

今年6月，中国科学院、上海市政府合作共建的上海量子科学研究中心揭牌，聚焦中国国家重大科技创新战略，推进重大基础前沿科学研究、关键核心技术突破和系统集成创新，培育和发展量子信息新兴产业，支撑量子信息领域发展。

中国科学技术大学在国际上首次实验实现全光量子中继器的原理性验证，为构建远距离光纤量子网络开辟了新途径。

华为2012实验室完成昆仑量子计算模拟一体机原型，在实验室状态下，单台昆仑量子计算模拟一体机可以实现全振幅模拟40量子比特，以及单振福模拟最大144量子比特（22层）的性能表现。

09 人工智能





AI人工智能这个大的科技发展趋势依然是今年的主流，但今年还有一点不同的是，让人工智能产品落地提供服务成为阶段性的目标。

在民用领域，人工智能落地主要还是在自然语义处理、计算机视觉学习等衍生出的产品上，比如智能音箱、人脸识别、图像识别与搜索等等。

在商用领域，人工智能的机器学习与数据分析能力运用的更多。往更大了说，整个社会的智能化是对人工智能最大的需求，也就是我们开始提到的智慧城市。

就在本月，中国互联网协会联合中国信息通信研究院发布了《中国“智能+”社会发展指数报告2019》，构建了全面先行的智能技术社会应用水平评价体系，力求展现各省市自治区“智能+”社会的发展情况，分析智能社会发展面临的问题，并提出发展趋势和建议。

可见人工智能在我国依然是个大方向的战略性课题，需要更多的人才加入。

10 AIoT





最后来说说在科技圈备受关注的AIoT，甚至被认为是下一阶段企业竞争的关键。所谓AIoT其实就是AI+IoT，即人工智能+物联网。万物互联的概念就将通过AIoT实现落地，因此成为科技巨头们争夺的焦点也就不意外了。

相信在今年科技界的各大论坛与活动中，AIoT都会是被一直提及的内容，从企业到研究机构到国家层面，都在积极推进AIoT。

从企业角度来看，各大巨头都在AIoT领域投入了大量的人力和物力进行研究，并成立独立的部门专门攻克AIoT中的难题，可见其之重要。

目前AIoT领域还未形成统一的标准，因此谁能够拿下标准的制定权，下个世代的世界巨头可能就由此诞生了。

以上就是我们盘点出的2019年十大科技趋势，看着这些振奋人心的科技成果和努力的方向，就不进让人们从内心感叹，这真是一个伟大的时代。

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