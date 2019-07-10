    热点：
    ZOL首页 > 新闻中心 > 产品资讯 > 消费产品 > 正文
    荣耀手机荣耀 9X（全网通）

    荣耀9X/9X Pro设计图曝光 分别搭载双摄和三摄

      [  中关村在线 原创  ]   作者：朱枧甲   |  责编：马荣

    中关村在线消息：上周，荣耀手机官方已正式宣布将于7月23日正式发布新机——荣耀9X。不过据爆料显示，荣耀将会还会推出一款高配版的耀9X Pro。日前，有国外数码爆料人曝光了这两款机型的外观设计轮廓图。

    荣耀9X/9X Pro设计图曝光 分别为双摄和三摄
    网曝荣耀9X/9X Pro设计图

    根据图片显示，荣耀9X系列来那个款机型均采用了升降式的前摄模组，使得正面屏幕并无任何影响显示的开孔，其前摄的升降模组位于顶部偏左的位置上；另外，这两款级机型的相机分别为双摄/三摄的设计，整体的外观设计一致，都将后置相机放置在了背部左上角，相机下方为LED闪光灯；两者的机身四周都没有配备实体的指纹识别模组。

    爆料大神放出荣耀9X轮廓图：采用升降式前摄
    网曝荣耀9X真机图

    消息显示，荣耀9X Pro正面将采用一块6.5-6.7 英寸之间的LCD屏幕，核心搭载麒麟810处理器，这也是目前全球第四款采用7nm工艺的Soc，在AI方面的性能十分出色；相机方面，该机将采用4800万主摄+800万广角+200景深的三摄组合，其中主摄为传感器为索尼IMX582，升降式的前摄规格为2500万像素。

    （本文图片来自网络）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：荣耀9X/9X Pro设计图曝光 分别搭载双摄和三摄http://news.zol.com.cn/721/7215199.html

    纠错与问题建议标签：手机
    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/721/7215199.html report 814 中关村在线消息：上周，荣耀手机官方已正式宣布将于7月23日正式发布新机——荣耀9X。不过据爆料显示，荣耀将会还会推出一款高配版的耀9X Pro。日前，有国外数码爆料人曝光了这两款机型的外观设计轮廓图。网曝荣耀9X/9X Pro设计图根据图片显示，荣耀9X系列来那个款机型均...
    12
    提示：支持键盘“← →”键翻页阅读全文
    本文导航
    • 第1页：荣耀9X/9X Pro设计图曝光
    • 猜你喜欢
    • 最新
    • 相关
    手机问答 手机版阅读 即时更新
    中关村在线首页新闻中心首页

    荣耀 9X相关文章

    荣耀9X发布时间确定 堪称性能实力派

    热门搜索

    华为畅享9PlusAWE台北电脑展mwc
    热词：智能穿戴汽车科技三菱空调
    • 24小时热文
    • 本周热评
    • 精品图赏
    推荐问答
    提问
    • 论坛精选
    • 最热回答
     0

    下载ZOL APP
    秒看最新热品