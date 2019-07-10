荣耀9X/9X Pro设计图曝光 分别搭载双摄和三摄

中关村在线消息：上周，荣耀手机官方已正式宣布将于7月23日正式发布新机——荣耀9X。不过据爆料显示，荣耀将会还会推出一款高配版的耀9X Pro。日前，有国外数码爆料人曝光了这两款机型的外观设计轮廓图。



网曝荣耀9X/9X Pro设计图

根据图片显示，荣耀9X系列来那个款机型均采用了升降式的前摄模组，使得正面屏幕并无任何影响显示的开孔，其前摄的升降模组位于顶部偏左的位置上；另外，这两款级机型的相机分别为双摄/三摄的设计，整体的外观设计一致，都将后置相机放置在了背部左上角，相机下方为LED闪光灯；两者的机身四周都没有配备实体的指纹识别模组。



网曝荣耀9X真机图

消息显示，荣耀9X Pro正面将采用一块6.5-6.7 英寸之间的LCD屏幕，核心搭载麒麟810处理器，这也是目前全球第四款采用7nm工艺的Soc，在AI方面的性能十分出色；相机方面，该机将采用4800万主摄+800万广角+200景深的三摄组合，其中主摄为传感器为索尼IMX582，升降式的前摄规格为2500万像素。

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