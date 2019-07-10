早报：苹果MacBookAir降价 摩拜亲密账户停运

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IBM终于完成了对红帽的收购，未来将要在云计算领域干一番大事业。

IBM宣布正式完成收购红帽：耗资340亿美元



IBM宣布正式完成收购红帽

IBM官方宣布，已经正式完成对红帽(Red Hat)的收购，耗资340亿美元(约合人民币2340亿元)。2018年10月份，IBM宣布将以每股190美元的价格收购红帽的百分之百股份，而且全部以现金支付，相比红帽当时的股价溢价幅度高达63％。



消息公布后，IBM股价在盘前稳定并未波动，红帽则还是停牌。同时IBM表示，收购红帽将使其成为多重云和混合云市场的领导者，打破格局，改变云市场的一切。

下面一则消息来自于NVIDIA，他突然对AMD公开示爱。

NVIDIA恭贺AMD三代锐龙：我们是天作之合



NVIDIA恭贺AMD三代锐龙

NVIDIA GeForce官方推特就公开恭贺了三代锐龙的成功发布，如此“赤果果”地示爱还真是罕见。



当然，NVIDIA的最终目的还是推销自家的产品，称锐龙处理器和RTX显卡是“天作之合”(a complelling pair)，而红色调的AMD处理器搭配绿色调的NVIDIA显卡，却似也是一对有趣的红绿CP。

突如其来的爱，估计会让AMD一头雾水。下面一则消息来自高通。

高通发布骁龙215：4核A53架构 性能提升50%



高通发布骁龙215

高通发布骁龙215移动平台，一款面向60~130美元智能机的全功能SoC芯片。骁龙215采用64位架构，28nm工艺，CPU为4核Cortax A53，主频1.3GHz，号称性能比前一代（骁龙210）快了50%。GPU升级为Adreno 308，性能提升了28%。



基带为X5 LTE全网通基带，支持双卡双VoLTE，下行Cat.4（150Mbps），外围支持USB 2.0、蓝牙4.2、802.11ac、LPDDR3内存、eMMC 4.5闪存、QC1.0快充、NFC支付等。

千元机又有新的处理器可以用了。下面消息来自苹果。

传iPhone 11将全面移除3D Touch功能



传iPhone 11将全面移除3D Touch功能

iPhone 11机型将全面移除3D Touch功能，苹果也将在其供应链中新加入一位OLED显示屏制造商。由于Digitimes的报道时准时不准，对于相关消息需要持怀疑态度。



另外Digitimes的报道中提到了触屏模块制造商TPK和GIS内的知情人士，它们均是苹果的主要供应商。由于新款iPhone内触屏模块的制造简化且元件成本降低，这两家制造商的盈利最终可能会减少。

不过，就目前来说，这些供应商似乎很看好2019年下半年的发展前景，新款iPad、MacBook以及传统iPhone机型的触屏传感器订单还在持续涌入。

然后还是一则苹果消息，它悄悄更新了MacBookAir和Pro产品线。



苹果更新MacBook Air和MacBook Pro

苹果宣布对MacBook Air进行更新，新增了True Tone显示技术，从而为用户提供更自然的视觉体验。与此同时，苹果还将MacBook Air的售价调低至1099美元，而大学生更是可以享受到999美元的低价。



此外，售价1299美元的入门级13英寸MacBook Pro已更新为最新的第8代四核处理器，性能提升一倍。更新后的MacBook Pro还支持Touch Bar和Touch ID，配备True Tone Retina显示屏和Apple T2安全芯片，面向大学生的售价为1199美元。

看完了苹果，下面再看看三星有什么新闻。

三星5nm EUV工艺关键突破：能效提升25％



三星5nm EUV工艺关键突破

三星的5nm取得了重要进展，来自EDA(电子自动化设计)巨头Cadence、Synopsys的全流程设计工具已经通过了三星5LPE(Low Power Early)工艺的认证，可以帮助芯片厂更快速地开发高效的、可预测的芯片。



本次验证使用的是ARM Cortex-A57、Cortex-A53芯片，结果完全符合三星新工艺的需求，但是三星未透露更具体的指标，如核心数、频率、功耗等。三星5LPE工艺仍然使用传统FinFET立体晶体管，但加入了新的标准单元架构，并同时使用DUV、EUV光刻技步进扫描系统。

下面一则消息来自一家，刘作虎亲自宣传高帧屏幕的益处。



刘作虎：未来手机会有更多的场景适配高帧率



刘作虎介绍一加手机屏幕

一加发布了搭载90Hz刷新率的一加7 Pro，有很多人表示高帧率用了就回不去了，但是高帧率适配的游戏却不是很多。针对这一问题，刘作虎在发布了一篇名为《为什么要推动90Hz高帧手游》的文章。



刘作虎以QQ飞车为例，称90Hz能给加油带来更加流畅的游戏画面、敏捷的人际机互动和更加轻松跟手的滑动体验。比如过弯漂移、直线加速时，高帧率带来的3D视觉平滑度和流畅度能让游戏保持细腻和美妙，更容易完成高难度操作。



刘作虎还指出，高帧体验将是手机行业和手游行业未来发展重要方向之一，后面会有更多的使用场景适配高帧率。

下面一则消息来自与Facebook。

Facebook：5年内女性员工比例至少要达到50%



5年内女性员工比例至少要达到50%

Facebook日前公布了新的“多样性”（diversity）目标，包括在未来五年内将公司全球女性员工的数量增加一倍，以及将美国的黑人和西班牙裔员工数量翻一番。



此外，这家全球最大的社交媒体公司还希望，到2024年，其美国员工中有一半来自“代表性不足”的群体（underrepresented groups）。

下面一则消息来自摩拜，其亲密账号业务要关闭了。

摩拜亲密账户宣布停运，押金将自动退还至账户中



摩拜亲密账户宣布停运

摩拜日前宣布因业务调整，亲密账户业务将于2019年7月17日停止运营，若车主为原主账户用户，解除绑定后押金将退还至账户中，骑行套餐剩余天数将自动归主账户所有。



2018年3月，摩拜推出亲密账户业务，摩拜老用户可以邀请好友共享押金，一人充月卡之后，两人均可免费骑车。

不管怎么说只要能退钱就行。

好了，以上就是今天《科技早报》全部内容，明天见！

（本文图片来自于互联网）

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