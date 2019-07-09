中关村在线消息：7月9日消息，今天滴滴公司正式对外宣布，从2019年7月11日起，北京市滴滴网约车将根据区域进行价格调整。随后，滴滴方面对于这一调整进行了回应，他们之所以会调整价格，主要是因为目前乘客叫车率不高，需要解决供需失衡问题。



滴滴回应网约车价格调整：调价为解决供需失衡

滴滴在回应中表示，自2017年4月至今两年多的时间里，滴滴网约车在北京的价格一直保持相对稳定的状态，不过随着需求数量的迅速增长，全天网约车的呼叫量增长了44%，高峰期呼叫增加了49%。目前供需失衡严重，乘客总体叫车成功率较低。因此，增加网约车司机的收入也是他们需要做的。

根据滴滴官方发出的通知显示，此次价格调整涉及的区域东城，西城，朝阳，海淀，丰台，石景山，昌平、门头沟区。滴滴将10:00到17:00时段定位普通时段，除该时段内起步价不变，里程费/市场费稍微有所下调外，其他时间段价格均有所上涨。具体如下：

早高峰时段（6:00-10:00）起步价由13元涨至14元，里程费由1.60元/公里上涨至1.80元/公里。

普通时段（10:00-17:00）起步价不变，里程费由1.60元/公里下降至1.45元/公里，时长费由0.5元/公里下降至0.4元/公里。

晚高峰时段（17:00-21:00）起步价由13元涨至14元，里程费由1.60元/公里下降至1.50元/公里。

夜晚时段（21:00-6:00）起步价由13元涨至14元，里程费由1.60元/公里上涨至2.15元/公里，时长费由1.00元降至0.80元/公里。

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