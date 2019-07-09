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    三星Galaxy A50s现身 搭载Exynos 9610处理器

      [  中关村在线 原创  ]   作者：朱枧甲   |  责编：马荣

    中关村在线消息：据外媒报道，近日三星旗下有一款型号为“SM-A507FN”的智能手机出现在了GeekBench跑分库中。根据三星的以往的命名规则，该机在对外的型号或许为Galaxy A50s。

    三星Galaxy A50s现身跑分库：单核1676分 多核5434分
    网曝三星Galaxy A50s跑分信息

    根据GeekBench数据显示，这款疑似三星Galaxy A50s的新机将搭载三星自家的Exynos 9610处理器，主频为1.7GHz，跑分为单核1676分，多核5434分；并配备4GB的内存规格；运行基于Android 9的One UI操作系统。

    三星Galaxy A50开售：三摄+屏下指纹
    A50是三星首款搭载屏下指纹的非旗舰机型

    据推测，该机应该在外观方面与Galaxy A50相差不大，依然采用6.4 英寸Super AMOLED Infinity-U 显示屏，支持光学式的屏下指纹；相机方面，该机采用了2500万像素主摄+123度广角副摄+500万像素景深的三摄组合，前置相机则为2500万像素。内置4000mAh电池，且支持15W快速充电。

    不过目前还没有更多关于该机的准确信息流出，但根据近段时间的爆料，三星内部正在准备进一步扩展出更多的Galaxy A系列机型，此前还有传出Galaxy A30s、Galaxy A20s和Galaxy A70s以及Galaxy A9的继任者等等。

    （本文图片来自网络）

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    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/721/7214628.html report 878 中关村在线消息：据外媒报道，近日三星旗下有一款型号为“SM-A507FN”的智能手机出现在了GeekBench跑分库中。根据三星的以往的命名规则，该机在对外的型号或许为Galaxy A50s。网曝三星Galaxy A50s跑分信息根据GeekBench数据显示，这款疑似三星Galaxy A50s的新机将搭载三...
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