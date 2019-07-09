5G时代创新求变 2019中国互联网大会直播

2019中国互联网大会即将于7月9日至7月11日在北京国家会议中心举行。本届大会主题为“创新求变再出发 优质发展谱新篇”，将重点关注5G、IPv6、人工智能、金融科技、互联网教育等多个特点。

在本届大会的开幕式上，国际电信联盟秘书长将发来视频贺词，寄语行业新未来。工信部等领导将莅临大会，从主管部门的角度对行业发展提出意见。中国工程院院士、中国互联网协会理事长邬贺铨将作主旨报告，探讨数字化转型升级与未来发展之路。

同时大会还将围绕5G、IPv6、人工智能、金融科技、互联网教育、互联网安全与治理、知识产权保护、打击防范网络诈骗、个人信息与数据保护、互联网站发展等行业热点举办30场特色主题论坛。

值得一提的是，本届大会还将首次举办“数字电竞与智能经济论坛”，届时论坛将会有专家及企业代表探讨电竞行业发展与互联网产业转型的关系，共商“电竞+”应用发展之路。

10:17 2019-07-08 2019中国互联网大会即将于7月9日在北京国家会议中心举行。本届大会主题为“创新求变再出发 优质发展谱新篇”，将重点关注5G、IPv6、人工智能、金融科技、互联网教育等多个行业。

10:25 2019-07-08 ZOL前方记者将对7月9日举行的中国互联网大会主论坛，进行直播，敬亲关注。以及下是大会主要议程：

10:26 2019-07-08 在本届大会的开幕式上，国际电信联盟秘书长将发来视频贺词，寄语行业新未来。工信部等领导将莅临大会，从主管部门的角度对行业发展提出意见。中国工程院院士、中国互联网协会理事长邬贺铨将作主旨报告，探讨数字化转型升级与未来发展之路。大会主要嘉宾如下：

07:38 2019-07-09 2019中国互联网大会于7月9日在北京国家会议中心举行，上午9点开始的主论坛环节，ZOL将会带来视频直播，敬请关注。

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