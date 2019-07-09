中关村在线消息：7月9日消息， 近日国际会计师事务所毕马威发布了一份研究报告，报告中提到，5G市场的潜力非常巨大。根据估算，目前5G市场潜在价值高达4.3万亿美元，这一数字还是相当可观的。



5G市场规模巨大 潜在价值高达4.3万亿美元

现在，5G的建设正在扩展到许多领域，包括网络规划、基站建设、终端设备商、芯片厂商的发展将会受到持续关注。同时，零售、财务、制造业及医疗保健是可以把5G服务实现收益最大化的应用领域。

此前TechCrunch调查报告显示，全球5G手机出货量将于2023年到达约8亿部，超越4G手机。从预测来看，5G手机出货量超越4G手机至少需要4年时间。4年时间里，5G手机出货量年复合增长率将达到179%，4年时间里累计出货将达到19亿部。

区域方面，大中华区5G手机出货量将达到全球出货量的34%，其次是北美和亚太，占18.8和17.4%。报告还指出，今年中国运营商在5G项目上的投资将达到50亿美元，至少建设7万至9万个5G基站。得益于政府的科技路线和运营商的财力，5G智能手机在中国将迅速普及。

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